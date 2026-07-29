Обзор сериала «Отель Портофино»: стоит ли смотреть в кино

Есть сериалы, которые включаешь не столько ради сюжета, сколько ради атмосферы. «Отель Портофино» — как раз из таких. Британская костюмная драма, которая вышла на экраны 27 января 2022 года, собрала под одной крышей все, за что мы любим этот жанр: красивые виды, сложные судьбы и политические интриги. Создал ее Мэтт Бейкер, известный по работе над «Профессором Т», а снимал Адам Уимпенни.

Сериал уже успел обзавестись тремя сезонами, причем третий вышел весной 2024 года. И хотя проект не стал громкой сенсацией, у него появились своя преданная аудитория, которая с нетерпением ждала каждую новую серию, и неплохие рецензии на фильм от критиков. Правда, некоторые зрители остались разочарованы финалом третьего сезона, который обрывается на полуслове, и судьба четвертого сезона пока под вопросом.

О чем британский сериал «Отель Портофино»

Действие разворачивается в 1926 году на Итальянской Ривьере. Британское семейство Эйнсворт переезжает в живописный городок Портофино, чтобы открыть там отель для своих соотечественников. В центре событий — Белла Эйнсворт, хозяйка отеля, которую блестяще сыграла Наташа Макэлхоун («Корона», «Солярис»). Она вкладывает в этот проект все силы и деньги, надеясь поправить шаткое финансовое положение семьи и залечить душевные раны, оставшиеся после Первой мировой войны.

Наташа Макэлхоун Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Идея простая: создать для богатых англичан на берегу Средиземного моря частичку дома, с обязательным чаем в 17:00 и безупречным британским сервисом. Но на деле все оказывается куда сложнее. Белле приходится не просто управлять гостиницей, но и бороться с собственным мужем Сесилом, которого играет Марк Амберс. Сесил — типичный авантюрист: он расточителен, ленив и постоянно влипает в сомнительные аферы, мечтая разбогатеть быстрым и легким способом. Он пытается женить своего сына Люсиана (Оливер Денч) на богатой наследнице, чтобы решить финансовые проблемы семьи, но Люсиан в свою очередь мечтает заниматься живописью и жениться по любви.

Кроме того, в 1926 году в Италии уже вовсю набирает силу фашистский режим Муссолини. В Портофино появляется местный политик Даниони, который начинает шантажировать Беллу и пытается втянуть ее отель в свои темные игры. А тут еще и дочь Алиса, овдовевшая после войны, пытается начать новую жизнь, а вокруг отеля толпятся требовательные и эксцентричные гости. В общем, жизнь в «Портофино» никогда не бывает скучной.

Актерский состав и создатели сериала «Отель Портофино»

Сериал держится на сильном актерском составе. Главная роль Беллы Эйнсворт — это просто подарок для Наташи Макэлхоун. Ее героиня — женщина, которая вынуждена тащить на себе все: семейный бизнес, непутевого мужа, проблемы взрослых детей и давление со стороны властей. И она справляется с этой ролью блестяще, заставляя зрителя искренне переживать и восхищаться ее стойкостью.

Марк Амберс тоже отлично справляется с ролью негодяя. Его Сесил настолько харизматичен в своем желании нажиться на всем, что за ним даже интересно наблюдать. Получается такой «обаятельный мерзавец», которого то ненавидишь, то понимаешь.

Марк Амберс Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Оливер Денч (племянник легендарной Джуди Денч) в роли Люсиана добавляет истории драматизма. Его герой — ветеран войны, который до сих пор не оправился от физических и душевных травм. Он мечется между чувством долга перед семьей и стремлением к свободе, и эта внутренняя борьба очень убедительна.

Режиссер Адам Уимпенни создал сериал в классических традициях британских костюмных драм. Визуально «Отель Портофино» напоминает смесь «Аббатства Даунтон» и «Семьи Даррелл». Здесь есть и чопорность английских аристократов, и беззаботная атмосфера Средиземноморья, и социальные конфликты, и, конечно, любовные линии. Но, пожалуй, главный минус сериала, по мнению многих зрителей, — это немного слабоватый сценарий. Некоторые сюжетные повороты кажутся предсказуемыми или даже нелогичными, а диалоги иногда звучат шаблонно.

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит сериал, что отличает его от других проектов жанра

И вот здесь — главная магия «Отеля Портофино». Сериал невероятно красив. Сцены сняты на настоящем побережье Италии и в Хорватии, это видно в каждом кадре. Лазурное море, живописные скалы, уютные улочки — все это создает почти туристический эффект. Хочется самому оказаться в этом городке, заказать бокал вина и просто смотреть на закат. Отдельного упоминания заслуживают костюмы. Стилисты постарались на славу: элегантные платья в пол, шляпки, перчатки, кружево — каждая деталь передает дух «ревущих двадцатых».

Музыкальное сопровождение, написанное Стефано Кабрерой, не отвлекает от происходящего, а мягко дополняет картинку, подчеркивая то романтическое, то тревожное настроение сцены. Саундтрек звучит в унисон с волнами и шелестом средиземноморских сосен, создавая идеальный фон для этой истории.

Портофино, Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли смотреть «Отель Портофино»

«Отель Портофино» — классический уютный сериал для тех, кто соскучился по красивым костюмным драмам. Если вам нравятся «Аббатство Даунтон» или «Семья Даррелл», то этот проект вполне может скрасить несколько вечеров. Его главное преимущество — атмосфера. Даже если сюжет местами провисает, от картинки и актеров глаз не оторвать.

Это легкое кино, которое не требует особого интеллектуального напряжения. Его можно смотреть, чтобы отдохнуть и немного погрустить вместе с героями. В сериале поднимаются и серьезные темы: последствия войны, семейные проблемы, социальное неравенство, зарождение фашизма. Но все это подано достаточно мягко, без излишнего трагизма.

С другой стороны, если вы ищете глубокую психологическую драму с виртуозным сценарием и неожиданными поворотами, «Отель Портофино» может показаться слишком простым и предсказуемым. Некоторые зрители отмечали, что персонажи здесь порой действуют нелогично, а их мотивы остаются непонятыми.

Первый сезон сериала «Отель Портофино» вышел в 2022 году на канале Premier и других стриминговых платформах. Всего вышло три сезона, которые доступны для просмотра на многих онлайн-сервисах, а также на 4K UHD, Blu‑Ray и DVD.

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