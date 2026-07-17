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17 июля 2026 в 10:06

Индийский фильм «Зита и Гита» — рецензия, обзор и дата выхода

Индийский фильм «Зита и Гита» — рецензия, обзор и дата выхода Индийский фильм «Зита и Гита» — рецензия, обзор и дата выхода Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Есть фильмы, которые смотрят. А есть фильмы, которые проживают. «Зита и Гита» — как раз из второй категории. Эту картину, вышедшую в Индии 17 ноября 1972 года, в Советском Союзе показали с опозданием в четыре года — только в 1976-м. Но когда она добралась до наших экранов, случилось что-то невероятное. Предлагаем обзор фильма «Зита и Гита» и расскажем, стоит ли его смотреть в 2026 году.

Картину снял режиссер Рамеш Сиппи — тот самый, который через несколько лет подарит миру культовую ленту «Месть и закон». Но именно «Зита и Гита» стала для него первым громким успехом. В Индии фильм собрал кассу почти $57 млн и стал самым кассовым в 1972 году. Однако настоящий триумф ждал его в СССР, где картину посмотрели 55,2 млн человек. Для сравнения: в Индии продали 33 млн билетов. Советский зритель обогнал индийского почти вдвое.

О чем индийский фильм «Зита и Гита»

Все начинается дождливой ночью. Богатая супружеская пара спешит в больницу: у жены начались роды. Но во время грозы они останавливаются в хижине цыган, и там на свет появляются две девочки-близняшки. Цыганка решает оставить одного ребенка себе, отдав родителям только второго.

Зита растет в богатом доме, но счастья ей это не приносит. Родители девушки умирают, и опекунами становятся жадные родственники. Тетя Каушалья и дядя Бадринатх фактически превращают племянницу в прислугу, заставляя делать всю работу по дому. А ее кузен Ранджит постоянно пристает с грязными намеками, мечтая жениться и прибрать к рукам ее наследство.

Гита же вырастает в бедном цыганском квартале. Она зарабатывает на жизнь цирковыми представлениями, танцует и не дает себя в обиду. У нее бойкий характер, острый язык и полное отсутствие страха перед жизненными трудностями.

Хема Малини — исполнительница ролей близнецов Зиты и Гиты Хема Малини — исполнительница ролей близнецов Зиты и Гиты Фото: Azhar Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сестры абсолютно одинаковы внешне, но внутри — полные противоположности. Одна — запуганная и покорная жертва. Вторая — смелая и независимая бунтарка. И однажды их пути пересекаются. Доведенная до отчаяния Зита решает свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. А Гита, поссорившись с матерью, уходит из дома. Так сестры встречаются, и начинается самая интересная часть: они меняются местами. Гита появляется в богатом доме вместо Зиты и начинает ставить на место всех обидчиков. А Зита оказывается в мире цирка и постепенно учится быть смелее.

Актерский состав и создатели фильма «Зита и Гита»

Главную роль — сразу двух сестер — исполнила Хема Малини. И это настоящий актерский подвиг. Она сыграла двух совершенно разных людей: скромную, забитую Зиту и дерзкую, озорную Гиту. Причем сделала это так, что многие зрители всерьез думали, будто в фильме снимались две разные актрисы. Одна героиня — с потупленным взглядом и дрожащими руками. Вторая — с искрами в глазах и уверенной походкой. Хема Малини перевоплощается настолько убедительно, что ты забываешь: перед тобой один и тот же человек.

Рядом с ней — Дхармендра и Санджив Кумар. Оба — звезды индийского кино, и оба влюбляются в сестер, создавая классическую любовную линию. Дхармендра играет Раку, друга Гиты, а Санджив Кумар — доктора Рави, жениха, которого прочат Зите.

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит фильм, что отличает его от других проектов жанра

«Зита и Гита» — это эталон жанра, который в Индии называют «масала». Подобно одноименной смеси специй, фильм сочетает в себе все: драму и комедию, мелодраму и музыку, экшен и танцы. И все это подано ярко, сочно, без полутонов. Цвета в фильме насыщенные, почти кричащие. Красные сари, золотые украшения, пестрые декорации — картинка буквально взрывается красками. Индийское кино тех лет не знало полумер, и «Зита и Гита» — лучшее тому подтверждение.

О чем индийский фильм «Зита и Гита» О чем индийский фильм «Зита и Гита» Фото: Philippe Lissac/Godong/Global Look Press

Музыку к фильму написал Рахул Дев Бурман — один из величайших композиторов Болливуда. Его мелодии стали такими же знаменитыми, как и сам фильм. Песни здесь не просто вставлены между сценами — они двигают сюжет, раскрывают чувства героев и создают настроение. Без них фильм был бы наполовину короче и наполовину беднее.

Стоит ли смотреть сегодня «Зиту и Гиту»

Если вы никогда не видели этот фильм — обязательно посмотрите. Если видели — пересмотрите. Индийский фильм «Зита и Гита» — не просто кино. Это машина времени, которая возвращает вас в эпоху, когда все было проще и понятнее.

Фильм и сейчас смотрится на одном дыхании. Он смешной, трогательный и по-настоящему теплый. Да, сюжет может показаться наивным. Да, спецэффекты устарели. Но это тот случай, когда наивность работает как преимущество. Здесь добро всегда побеждает зло, любовь обязательно случается, а финальные танцы дарят настоящую радость.

А еще это история про справедливость. Про то, что даже самая забитая девочка может найти в себе силы. Про то, что каждый человек заслуживает счастья. И про то, что иногда достаточно просто поменяться местами, чтобы увидеть свою жизнь по-новому. Многие сравнивают «Зиту и Гиту» со сказкой про Золушку или с советским «Морозко». Но на самом деле она глубже. Это фильм о том, что внешность обманчива, а характер определяет судьбу. Посмотреть «Зиту и Гиту» сейчас можно на многих онлайн-платформах, где собрана коллекция классического индийского кино.

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