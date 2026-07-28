Обзор индийского фильма «Меня зовут Кхан»: стоит ли смотреть в кино

В индийском кино принято делить фильмы на «легкие» и «серьезные». «Меня зовут Кхан» — определенно из вторых. Картина вышла в мировой прокат 12 февраля 2010 года, а до российских зрителей добралась 2 сентября того же года. Режиссерское кресло занял Каран Джохар — мастер романтических комедий, который в этот раз решил круто сменить курс. Вместо привычных песен и танцев он взялся за историю о религии, терроризме и человеке с синдромом Аспергера. Фильм должен был стать вызовом как для самого режиссера, так и для зрителей, которые привыкли видеть Шахруха Хана в роли безупречного героя-любовника. Отзывы зрителей и рецензии критиков на фильм «Меня зовут Кхан» положительные.

О чем фильм «Меня зовут Кхан»

Ризван Кхан — мусульманин из индийской семьи, который с детства живет с синдромом Аспергера. Он с трудом понимает шутки, не выносит прикосновений, боится резких звуков, но при этом у него уникальный склад ума. Ризван видит мир не как все: для него все черно-белое, без полутонов. После смерти матери он уезжает в Америку к своему брату и селится в Сан-Франциско.

Там он встречает Мандиру — мать-одиночку, индуску по вере, которая растит сына-подростка. Она сдает ему комнату, они начинают общаться, и постепенно возникает чувство. Родственники Мандиры против этого брака, но она решает жить своим умом и выходит за Ризвана. Они вместе открывают бизнес по продаже косметики, и у них все складывается хорошо.

Кадр из фильма «Меня зовут Кхан» Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но наступает 11 сентября 2001 года. Америка меняется в одночасье. Мусульман начинают подозревать в пособничестве террористам. Семья Ризвана сталкивается с ненавистью, а вскоре происходит личная трагедия — гибель пасынка, которого забивают до смерти в школьном дворе за то, что он мусульманин. Мандира, обезумев от горя, выкрикивает мужу: «Иди и скажи президенту, что ты не террорист!» Для нее это просто слова, сказанные в отчаянии. Но Ризван воспринимает их буквально.

С этого момента он отправляется в путешествие через всю Америку. Его цель — добраться до Вашингтона и встретиться с президентом, чтобы лично сказать ему: «Меня зовут Кхан, и я не террорист». Он не понимает, насколько это сложно, для него это просто задача, которую нужно выполнить. По пути он встречает самых разных людей: от чернокожей церковной общины, которая укрывает его от полиции, до журналистов, которые помогают его истории стать известной на всю страну.

Его главный принцип прост: есть только два типа людей — те, кто делает добро, и те, кто творит зло. И Ризван живет по этому принципу, несмотря на все преграды.

Актерский состав и создатели фильма «Меня зовут Кхан»

Шахрух Хан, которого называют королем Болливуда, в этом фильме предстает совершенно в новом амплуа. Его Ризван — не герой-любовник, не супермен. Это неловкий, странный мужчина, который не умеет смотреть в глаза, говорит отрывистыми фразами и постоянно поправляет свой воротничок. Он вызывает не восхищение, а сочувствие. И это, пожалуй, самая сильная актерская работа Шахруха за всю его карьеру.

Шахрух Хан Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Его партнерша по фильму, Каджол, — тоже звезда первой величины. Они снимались вместе много раз, и их химия на экране всегда работала безотказно. Здесь ее героиня Мандира проходит сложный путь: от женщины, которая открыла свое сердце любви, до обезумевшей от горя матери, неспособной простить мужа за то, что он не смог защитить ее сына.

Режиссер Каран Джохар признавался, что эта картина стала для него серьезным вызовом. Он никогда раньше не снимал социальное кино и долго готовился, изучая материалы о синдроме Аспергера и исламе.

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Визуально фильм совсем не похож на типичное индийское кино. Оператор Рави К. Чандран снимал в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, и кадры города, дорог, природы выглядят по-настоящему кинематографично. Картинка теплая, но при этом сдержанная — без привычной для Болливуда яркой палитры.

Музыку к фильму написали Шанкар, Эхсан и Лой. Но здесь почти нет танцев и песен, исполняемых героями. Все музыкальное сопровождение звучит фоном, оттеняя эмоции и помогая зрителю глубже прочувствовать драматические моменты. Музыка здесь грустная, тревожная и очень редко — светлая.

Кадр из фильма «Меня зовут Кхан» Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стоит ли смотреть фильм «Меня зовут Кхан»

Фильм никого не оставляет равнодушным. Одни зрители плачут, другие возмущаются, третьи говорят, что это слишком наивно и пафосно. И те и другие по-своему правы. Да, это индийское кино, и его главная проблема — чрезмерный пафос. Диалоги в финале звучат слишком громко, а сюжет местами почти сказочный.

Но это не делает фильм слабее. Он честный и искренний. Рассказывает о том, как предрассудки разрушают судьбы, и о том, как любовь и вера могут дать человеку силы идти вперед. Многие сравнивают его с «Форрестом Гампом». И правда, в этом что-то есть: главный герой, который не вписывается в обычный мир, становится его совестью. Поэтому «Меня зовут Кхан» — это фильм, который нужно смотреть не ради развлечения, а ради эмоций. Он тяжелый, давит, но он дарит надежду. В российском прокате его уже не найти, но картина доступна на многих онлайн-платформах и в коллекциях классического индийского кино. Если вы готовы к 3 часам серьезного кино с актерами, которые выкладываются на все сто, — смело нажимайте play.

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