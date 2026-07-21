«Клюквенный щербет» — рецензия, обзор и дата выхода

Если у вас возникает вопрос, что посмотреть из сериалов, то ответ однозначен. Турецкие сериалы в последние годы захватили внимание российского зрителя, и «Клюквенный щербет» — один из главных тому примеров. Проект стартовал на канале Show TV в 2022 году и довольно быстро превратился в настоящий хит. В 2026 году вокруг него не утихают споры и обсуждения: 4-й сезон подходит к концу, а создатели уже официально подтвердили продление на 5-й сезон «Клюквенного щербета». По предварительной информации, премьера новых серий состоится осенью 2026 года, ориентировочно 11 сентября. Пока точная дата не объявлена, но зрители уже вовсю гадают, что же приготовили им сценаристы на этот раз. Сериал доступен на многих платформах, и каждая новая серия вызывает бурное обсуждение в соцсетях — это как раз тот случай, когда о проекте говорят все.

Основные сюжетные линии турецкого сериала «Клюквенный щербет»

В центре сюжета — история любви. Доа и Фатих знакомятся в университете, влюбляются друг в друга, а потом выясняется, что девушка беременна. Казалось бы, обычная студенческая история, но есть одна загвоздка: их семьи живут в совершенно разных мирах. Мать Доа, Кывылджим, — сильная и независимая женщина, директор лицея, которая после развода сама воспитала дочерей и построила карьеру. Она придерживается прогрессивных взглядов и считает, что многие традиции давно устарели. Семья Фатиха, напротив, глубоко консервативна и религиозна. Здесь чтят обычаи, женщины носят закрытую одежду, а слово старших — закон.

Столкновение этих двух миров и становится главным двигателем сюжета. Доа и Фатиху приходится буквально пробивать стену непонимания между своими родными. Но сериал не ограничивается только их историей. Постепенно в орбиту конфликта втягиваются все новые и новые персонажи: своенравная младшая сестра Доа, Чимен; деспотичная мать Фатиха, Пембе; его отец Абдуллах; дядя Омер и многие другие. У каждого из них свои тайны, амбиции и скелеты в шкафу. С каждой серией связей между семьями становится все больше, а конфликты — все острее.

Актерский состав и создатели сериала «Клюквенный щербет» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Актерский состав и создатели сериала «Клюквенный щербет»

Актерский состав — одна из главных причин, почему «Клюквенный щербет» так полюбился зрителям. Главные роли исполняют Сыла Тюркоглу (Доа) и Догукан Гюнгер (Фатих). Их герои — молодые люди, которые пытаются сохранить любовь, несмотря на давление со стороны родных. Сыла Тюркоглу прекрасно передает внутреннюю борьбу Доа между любовью к мужу и желанием сохранить свою независимость. Догукан Гюнгер в свою очередь показывает Фатиха как человека, разрывающегося между долгом перед семьей и чувствами к жене.

Но не меньшее внимание привлекают и более опытные актеры. Эврим Аласья в роли Кывылджим — настоящая звезда. Ее героиня — сильная, принципиальная женщина, которая готова бороться за счастье своих дочерей до конца. За эту роль актриса получила телевизионную награду «Золотая бабочка» в 2023 году. Барыш Кылыч, исполняющий роль Омера, добавляет в историю нотку мужественности и принципиальности. Серай Кая и Эмре Динлер также отлично справляются со своими задачами, добавляя глубины и без того насыщенному сюжету. В четвертом сезоне к касту присоединились новые лица, например Афра Карагез, чья героиня Юдум появляется в 127-й серии. А в пятом сезоне ожидается появление еще одного нового персонажа — Асафа, родного брата Башак, который долгие годы жил за границей. По слухам, его роль может исполнить Мурат Айген. Такая ротация состава держит зрителя в тонусе и не дает сюжету застояться.

С точки зрения режиссуры и атмосферы «Клюквенный щербет» — классическая турецкая мелодрама, но с современным звучанием. Сериал снят ярко, сочно, с вниманием к деталям. Особого упоминания заслуживает работа стилистов: даже консервативные образы покрытых женщин выглядят дорого и со вкусом. Цветовая гамма сериала теплая, с преобладанием золотистых и красных оттенков, что создает ощущение уюта и одновременно накала страстей. Музыкальное сопровождение подчеркивает каждый эмоциональный момент, делая его еще более пронзительным. Саундтрек органично вплетается в повествование, усиливая драматизм сцен и заставляя зрителя сопереживать героям еще сильнее.

Основные сюжетные линии турецкого сериала «Клюквенный щербет» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли смотреть «Клюквенный щербет»

Если вы любите запутанные семейные саги, где переплетаются любовь, ненависть, интриги и предательства, — этот сериал точно для вас. Многие зрители отмечают, что проект затягивает с первых же серий, а сюжетные повороты держат в напряжении до самого конца. Это эмоциональные качели, где смех сменяется слезами, а надежда — разочарованием. С другой стороны, у сериала есть и свои минусы. Некоторые считают первую серию не самой удачной, а в более поздних сезонах сюжетные ходы начинают повторяться. Бывает, что создатели слишком увлекаются драмой в ущерб логике. Кроме того, потеря некоторых любимых персонажей может оставить неприятный осадок. Тем не менее «Клюквенный щербет» продолжает удерживать внимание многомиллионной аудитории благодаря своей искренности и умению затрагивать важные темы: отношения между родителями и детьми, поиск компромисса между традициями и современностью, право на личный выбор.

В России «Клюквенный щербет» доступен на большинстве крупных онлайн-платформ. Сериал представлен в профессиональной озвучке на русском языке, а для тех, кто предпочитает оригинал, доступны версии с субтитрами. Практически все популярные сервисы предлагают его для просмотра — как текущие, так и все вышедшие серии. Новые эпизоды, как правило, появляются с переводом на следующий день после турецкой премьеры. Смотреть сериал «Клюквенный щербет» можно не только на компьютере, но и на смартфонах, планшетах и Smart TV через приложения.

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