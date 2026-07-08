Новые правила ремонта квартир с 1 июля 2026 года: за что теперь оштрафуют

С начала лета 2026 года в России вступили в силу новые правила ремонта квартир. Теперь любой собственник, затевающий перестройку, должен быть особенно внимателен. Даже привычные и, казалось бы, безобидные работы могут обернуться серьезными последствиями, если не учитывать новые требования.

Запрет на скрытие общедомовых сетей: что нельзя замуровывать

Самое заметное изменение касается того, как мы обращаемся с трубами и вентиляцией. Раньше многие собственники, делая ремонт в ванной или кухне, стремились полностью спрятать стояки и короба за декоративными панелями или плиткой. Это выглядело эстетично, но создавало серьезные проблемы для коммунальных служб. С 1 июля 2026 года такой подход признан недопустимым и установлен запрет на скрытие коммуникаций в ремонте.

Новые нормы требуют, чтобы доступ к общедомовым сетям оставался открытым в любой момент. Это значит, что при проектировании ремонта нужно обязательно предусматривать смотровые люки, съемные панели или технические дверцы. Если аварийной бригаде придется ломать вашу отделку, чтобы добраться до вентиля или крана, это будет расценено как грубое нарушение.

Представьте себе реальную ситуацию: владелец квартиры сделал дорогой ремонт в санузле, полностью скрыв все трубы за керамической плиткой. Через некоторое время у соседей сверху случилась протечка. Чтобы перекрыть воду, аварийной службе пришлось разбить его новую отделку. В итоге владелец остался и без ремонта, и с предписанием восстановить доступ к стояку за свой счет.

Новые ограничения на изменение «мокрых зон»

Еще одно важное ограничение коснулось так называемых «мокрых зон» — ванных комнат, туалетов и кухонь. Ранее уже действовал запрет на изменение «мокрых зон» и перенос санузлов в места, где под ними оказывались жилые комнаты соседей. Сейчас этот запрет расширен: теперь нельзя даже расширять такие зоны за счет других помещений, если в результате они окажутся над спальней или гостиной соседей.

Почему это так важно? В случае протечки вода может залить жилую комнату, что создает не только материальный ущерб, но и угрозу для здоровья и комфорта людей. Если такое нарушение будет обнаружено, легализовать его постфактум не получится. Суд обяжет владельца вернуть все в первоначальное состояние, и это может быть очень дорого.

Новые правила ремонта квартир с 1 июля 2026 года: что запрещено и какие штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замена легких перегородок на тяжелые — под запретом

Еще одно новшество касается внутренних перегородок. С 1 июля ужесточился запрет на перепланировку. Многие собственники любят перестраивать пространство: сносить легкие гипсокартонные конструкции и возводить на их месте стены из кирпича или пеноблоков. Раньше такие работы часто считались косметическими и не требовали особого контроля. Теперь же это приравнивается к полноценной перепланировке.

В чем здесь суть? Тяжелые материалы создают дополнительную нагрузку на перекрытия. Если она превышает расчетные значения, это может привести к деформации конструкций и даже создать аварийную ситуацию для всего дома. Поэтому для замены перегородок теперь требуется инженерное обследование, расчет нагрузок и обязательное согласование с жилищной инспекцией.

Например, владелец квартиры решил сделать две комнаты из одной, заменив гипсокартонную перегородку на стену из кирпича, без согласования перепланировки. При продаже квартиры выяснилось, что перепланировка не была согласована. Покупатель отказался от сделки, а продавцу пришлось не только уплатить штраф, но и сносить стену, тратя на это десятки тысяч рублей.

Ужесточение контроля за ремонтными работами

В целом система контроля за ремонтными работами стала значительно жестче. Под пристальное внимание попадают любые изменения, способные повлиять на конструктивную безопасность здания или инженерные системы. Это не только перегородки и скрытые трубы, но и изменение конфигурации помещений, расширение «мокрых зон» и любые работы, увеличивающие нагрузку на перекрытия.

Раньше многие из этих действий можно было выполнять без официального разрешения. Теперь же для их проведения требуется подготовка проектной документации, инженерные расчеты и согласование с жилищной инспекцией. Чтобы избежать проблем, специалисты советуют еще до начала ремонта консультироваться с местными органами контроля или проектными организациями.

Ответственность за нарушения: штрафы и не только

За несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ. Для граждан штраф за ремонт в квартире с нарушениями составляет от 2000 руб. до 2500 руб. Однако это лишь вершина айсберга. Гораздо серьезнее то, что собственника могут обязать не только уплатить штраф, но и полностью вернуть помещение в исходное состояние за свой счет. Если владелец отказывается это делать добровольно, дело передается в суд, который может вынести аналогичное решение. В особо запущенных случаях, когда нарушения создают реальную угрозу безопасности, возможна даже принудительная продажа квартиры с публичных торгов для покрытия расходов на восстановление.

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