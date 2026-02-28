Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:32

Один человек «уронил» целый жилой дом

В Комсомольске-на-Амуре дом обрушился из-за незаконной перепланировки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Комсомольске-на-Амуре обрушилась плита перекрытия из-за незаконной перепланировки квартиры на третьем этаже, сообщили в ГУ регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Владелец жилья на улице Сидоренко самовольно внес изменения, не получив необходимых разрешений и согласований.

Из-за действий нарушителя произошло обрушение плиты перекрытия между его жилым помещением и крышей здания. Кроме того, были повреждены перегородки, отделяющие квартиру от соседей снизу.

Жителей дома эвакуировали, чтобы избежать возможных последствий дальнейшего разрушения здания. Управляющая компания оперативно отреагировала на ситуацию и установила временные деревянные конструкции для предотвращения обрушения других элементов дома.

Квартиры, пострадавшие при инциденте, признаны непригодными для жизни и требуют капитального ремонта. Жильцов временно переселят в маневренный фонд до завершения работ.

Владелец квартиры, из-за действий которого часть дома пришла в негодность, может быть привлечен к административной ответственности. Кроме того, по требованию местных властей суд может обязать его восстановить жилье за свой счет.

Ранее в Москве в ночь на 26 февраля обрушилось трехэтажное здание склада. Строение, возведенное в 1980-х годах, находилось в районе автомобильного кластера. В момент обрушения внутри здания никого не было, пострадавших нет. Среди последствий — повреждение автомобиля. Причиной обрушения стали скопление снега на крыше и ветхость здания.

Хабаровский край
обрушения
дома
перепланировка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.