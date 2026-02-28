Один человек «уронил» целый жилой дом В Комсомольске-на-Амуре дом обрушился из-за незаконной перепланировки

В Комсомольске-на-Амуре обрушилась плита перекрытия из-за незаконной перепланировки квартиры на третьем этаже, сообщили в ГУ регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Владелец жилья на улице Сидоренко самовольно внес изменения, не получив необходимых разрешений и согласований.

Из-за действий нарушителя произошло обрушение плиты перекрытия между его жилым помещением и крышей здания. Кроме того, были повреждены перегородки, отделяющие квартиру от соседей снизу.

Жителей дома эвакуировали, чтобы избежать возможных последствий дальнейшего разрушения здания. Управляющая компания оперативно отреагировала на ситуацию и установила временные деревянные конструкции для предотвращения обрушения других элементов дома.

Квартиры, пострадавшие при инциденте, признаны непригодными для жизни и требуют капитального ремонта. Жильцов временно переселят в маневренный фонд до завершения работ.

Владелец квартиры, из-за действий которого часть дома пришла в негодность, может быть привлечен к административной ответственности. Кроме того, по требованию местных властей суд может обязать его восстановить жилье за свой счет.

Ранее в Москве в ночь на 26 февраля обрушилось трехэтажное здание склада. Строение, возведенное в 1980-х годах, находилось в районе автомобильного кластера. В момент обрушения внутри здания никого не было, пострадавших нет. Среди последствий — повреждение автомобиля. Причиной обрушения стали скопление снега на крыше и ветхость здания.