24 февраля 2026 в 08:10

Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску

Губернатор Демешин: Хабаровск пережил тяжелые сутки из-за циклона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хабаровск постепенно приходит в себя после удара циклона и череды коммунальных аварий, заявил губернатор региона Дмитрий Демешин. Из-за прорыва на тепломагистрали без отопления и горячей воды остались 207 объектов. В их число вошли девять детских садов, три школы и 159 жилых домов. Губернатор края проинформировал, что аварию уже полностью ликвидировали.

Дорожные службы трудятся в круглосуточном режиме в непростых погодных условиях. В городской администрации рассказали, что коммунальщики вывезли 1656 кубических метров снега и израсходовали 478 кубометров противогололедных материалов. Ситуация на дорогах постепенно нормализуется. Спасатели МЧС по Хабаровскому краю сняли практически все ограничения, введенные ранее для пассажирского транспорта.

Сильный гололед спровоцировал резкий всплеск травм среди населения. Медики отмечают, что за два дня в краевую клиническую больницу обратилось более 250 человек. 30 пострадавших госпитализированы в стационар. Еще один травмпункт города принял 276 пациентов. При этом все детские сады продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сильные порывы ветра и метель серьезно осложнили жизнь жителям Анадыря. Из-за разбушевавшейся стихии люди с трудом добирались до работы, стихия буквально сбивала с ног. Непогода внесла коррективы в работу инфраструктуры. Движение общественного транспорта в городе пришлось приостановить. Занятия в школах также отменили.

