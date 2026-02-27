Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 08:19

На Сахалине объявили экстренное предупреждение

В МЧС предупредили о снежном циклоне на юге и в центре Сахалина

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Экстренное предупреждение объявлено на субботу, 28 февраля, из-за прохождения очередного циклона в южных и центральных районах Сахалина, передает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным ведомства, ситуация находится на контроле.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Сахалине. По информации ведомства, инцидент произошел в районе 94-го километра перегона Холмск — Чехов. Обошлось без погибших и пострадавших, однако пришлось отменить несколько пригородных поездов, которые курсируют между населенными пунктами Чехов и Холмск.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в предстоящие выходные дни. По ее словам, такой прогноз обусловлен очередным циклоном, который движется в сторону столицы с запада.

Сахалин
МЧС
циклоны
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском
ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.