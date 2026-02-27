На Сахалине объявили экстренное предупреждение В МЧС предупредили о снежном циклоне на юге и в центре Сахалина

Экстренное предупреждение объявлено на субботу, 28 февраля, из-за прохождения очередного циклона в южных и центральных районах Сахалина, передает пресс-служба регионального главка МЧС России. По данным ведомства, ситуация находится на контроле.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Сахалине. По информации ведомства, инцидент произошел в районе 94-го километра перегона Холмск — Чехов. Обошлось без погибших и пострадавших, однако пришлось отменить несколько пригородных поездов, которые курсируют между населенными пунктами Чехов и Холмск.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в предстоящие выходные дни. По ее словам, такой прогноз обусловлен очередным циклоном, который движется в сторону столицы с запада.