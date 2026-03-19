Юный расчленитель: в Ленобласти у железной дороги нашли останки подростка

В Ленобласти подросток расчленил знакомого. Причиной этой криминальной драмы могла стать ревность. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Исчезновение подростка

16 марта 17-летний Евгений (имя изменено) сообщил знакомым, что уезжает на ночевку к другу в городе Пушкине, после чего пропал. На следующий день родители начали поиски подростка.

В ориентировке было указано, что из дома юноша ушел во всем черном: пиджак, рубашка, брюки, рюкзак. Только кроссовки — цветные.

Друзья характеризовали Евгения как примерного парня, который хорошо учился и играл в шахматы, пишет Telegram-канал SHOT.

В гости к возлюбленной

Вскоре выяснилось, что молодой человек не ночевал у друга. В тот вечер он отправился в гости к возлюбленной. Дома у той был другой юноша — 16-летний десятиклассник местной школы, который также испытывал чувства к этой девушке.

По данным источников Telegram-канала Baza, соперник пригласил Евгения на «серьезный разговор». Во время общения между парнями началась драка, и оппонент нанес Евгению смертельный удар ножом в живот — парень скончался на месте.

Расчленитель

После этого подозреваемый подросток попытался скрыть преступление: он частично расчленил тело, отсек части ног и рук, прикопал их землей и оставил возле железнодорожных путей у станции Кондакопшино в Пушкинском районе.

Шел перепрятывать?

Спустя три дня после исчезновения тело подростка было найдено неподалеку от железнодорожной станции. Правоохранители задержали 16-летнего знакомого погибшего. По данным Telegram-канал «Mash на Мойке», силовики выследили его, когда он вернулся на место, где оставил труп, чтобы надежнее скрыть улики.

В управление СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. В ведомстве подтвердили факт задержания 16-летнего подозреваемого.

«По версии следствия, подростки встретились для выяснения отношений, в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. После совершенного преступления он попытался скрыть его тело, закопав недалеко от станции. Следователи и криминалисты работают на месте преступления, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — рассказали в Следкоме.

За дело взялся прокурор Михаил Солодов. Также надзорное ведомство проверит компетентные службы и родителей фигуранта.

«На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Пушкинского района г. Санкт-Петербурга Михаил Солодов. Также прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов и учреждений», — сообщили в прокуратуре.

