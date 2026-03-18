Веревка сгнила и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство

В Екатеринбурге вынесли приговор Борису Субботину, который 30 лет назад убил первоклассника, а затем потребовал у его родителей выкуп. Но отсидеть мужчине предстоит всего лишь 10 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.
Вымогательства в почтовом ящике
Следствию удалось установить, что Субботин похитил семилетнего брата девушки, с которой он тогда встречался. По данным следствия, весной 1995 года мужчина встретил мальчика Арсения (имя изменено) и предложил ему покататься на машине. Затем он вывез его к озеру Свакуль. Поначалу следствие настаивало, что злоумышленник надругался над ребенком, а уже потом убил.
«В апреле 1995 года Субботин совместно со знакомым, злоупотребляя доверием и используя беспомощное состояние несовершеннолетнего, вывез ребенка в безлюдное место. Там, не посвящая сообщника в свои планы, обвиняемый совершил в отношении потерпевшего развратные действия, после чего убил его. В дальнейшем Субботин поручил своему знакомому написать записку с требованием выкупа в размере $50 тыс. за освобождение [мальчика]», — рассказала пресс-службе Фемиды.
По данным следствия, тело первоклассника Субботин поместил в полимерный мешок вместе с куском бетона и утопил в озере.
За выкупом никто не пришел
Позже записку с вымогательствами подбросили в почтовый ящик семьи убитого мальчика. Письмо было написано с ошибками, и мать сразу предположила, что такие деньги могли требовать только «обкурившиеся люди».
Родители должны были передать деньги в определенное время. Вместо купюр подложили муляж, а преступников караулили в засаде. Но за выкупом так никто и не пришел.
Спустя три недели тело мальчика обнаружили в ближайшем водоеме. Мужчина гулял с собакой у воды и животное начало лаять. Оказалось, что тело в мешке было примотано к трубе веревкой, которая сгнила. Так труп оказался на поверхности водоема.
Алиби не было
Субботин сразу же стал одним из подозреваемых. На тот момент ему было 20 лет. Сам Борис сначала сознался, но потом заявил, что дал показания под давлением. В пользу подозреваемого сыграла посмертная экспертиза: специалисты неправильно определили время смерти. Из-за этих ошибок уголовное дело прекратили, и Бориса отпустили.
Спустя 30 лет старое дело о похищении и убийстве ребенка возобновили. Комиссия экспертов провела новое исследование документов и пришла к выводу: алиби у Бориса Субботина не было. Приятель обвиняемого, Андрей, вновь написал чистосердечное признание, подтвердив детали преступления 1995 года. Именно по его словам было составлено заключение о сексуальном насилии.
«Борис начал в шутку бороться с Арсением, затем силой повалил его на землю и стянул с него штаны. Я попытался пресечь это, но он пригрозил, что забьет меня, если буду мешать. Он был больше и сильнее меня. Я понимал, что он так и сделает. Поначалу Арсений кричал, но после нескольких ударов перестал. Я не смотрел, мне было противно и страшно. Когда Борис закончил, он застегнул штаны», — вспоминал мужчина.
Но доказать вину Субботина в насильственных действиях сексуального характера по этим показаниям так и не удалось. Статью заменили на более легкую.
«Суд не установил факта полового сношения Субботина с несовершеннолетним. После исследования всех доказательств действия подсудимого переквалифицированы на развратные действия в отношении несовершеннолетнего (ст. 120 УК РСФСР)», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
К моменту разбирательства в 2025 году срок давности по этой статье уже истек. Суд смог инкриминировать лишь статью об умышленном убийстве.
«За убийство ребенка ему назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Наказание назначено по уголовному закону, действовавшему на момент совершения преступления. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 1 млн рублей», — рассказали в суде.
