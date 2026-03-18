Веревка сгнила и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство

В Екатеринбурге вынесли приговор Борису Субботину, который 30 лет назад убил первоклассника, а затем потребовал у его родителей выкуп. Но отсидеть мужчине предстоит всего лишь 10 лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Вымогательства в почтовом ящике

Следствию удалось установить, что Субботин похитил семилетнего брата девушки, с которой он тогда встречался. По данным следствия, весной 1995 года мужчина встретил мальчика Арсения (имя изменено) и предложил ему покататься на машине. Затем он вывез его к озеру Свакуль. Поначалу следствие настаивало, что злоумышленник надругался над ребенком, а уже потом убил.

«В апреле 1995 года Субботин совместно со знакомым, злоупотребляя доверием и используя беспомощное состояние несовершеннолетнего, вывез ребенка в безлюдное место. Там, не посвящая сообщника в свои планы, обвиняемый совершил в отношении потерпевшего развратные действия, после чего убил его. В дальнейшем Субботин поручил своему знакомому написать записку с требованием выкупа в размере $50 тыс. за освобождение [мальчика]», — рассказала пресс-службе Фемиды.

По данным следствия, тело первоклассника Субботин поместил в полимерный мешок вместе с куском бетона и утопил в озере.

За выкупом никто не пришел

Позже записку с вымогательствами подбросили в почтовый ящик семьи убитого мальчика. Письмо было написано с ошибками, и мать сразу предположила, что такие деньги могли требовать только «обкурившиеся люди».

Родители должны были передать деньги в определенное время. Вместо купюр подложили муляж, а преступников караулили в засаде. Но за выкупом так никто и не пришел.

Спустя три недели тело мальчика обнаружили в ближайшем водоеме. Мужчина гулял с собакой у воды и животное начало лаять. Оказалось, что тело в мешке было примотано к трубе веревкой, которая сгнила. Так труп оказался на поверхности водоема.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Алиби не было

Субботин сразу же стал одним из подозреваемых. На тот момент ему было 20 лет. Сам Борис сначала сознался, но потом заявил, что дал показания под давлением. В пользу подозреваемого сыграла посмертная экспертиза: специалисты неправильно определили время смерти. Из-за этих ошибок уголовное дело прекратили, и Бориса отпустили.

Спустя 30 лет старое дело о похищении и убийстве ребенка возобновили. Комиссия экспертов провела новое исследование документов и пришла к выводу: алиби у Бориса Субботина не было. Приятель обвиняемого, Андрей, вновь написал чистосердечное признание, подтвердив детали преступления 1995 года. Именно по его словам было составлено заключение о сексуальном насилии.

«Борис начал в шутку бороться с Арсением, затем силой повалил его на землю и стянул с него штаны. Я попытался пресечь это, но он пригрозил, что забьет меня, если буду мешать. Он был больше и сильнее меня. Я понимал, что он так и сделает. Поначалу Арсений кричал, но после нескольких ударов перестал. Я не смотрел, мне было противно и страшно. Когда Борис закончил, он застегнул штаны», — вспоминал мужчина.

Но доказать вину Субботина в насильственных действиях сексуального характера по этим показаниям так и не удалось. Статью заменили на более легкую.

«Суд не установил факта полового сношения Субботина с несовершеннолетним. После исследования всех доказательств действия подсудимого переквалифицированы на развратные действия в отношении несовершеннолетнего (ст. 120 УК РСФСР)», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

К моменту разбирательства в 2025 году срок давности по этой статье уже истек. Суд смог инкриминировать лишь статью об умышленном убийстве.

«За убийство ребенка ему назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима. Наказание назначено по уголовному закону, действовавшему на момент совершения преступления. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 1 млн рублей», — рассказали в суде.

