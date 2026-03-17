Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В последней серии «Новой битвы экстрасенсов» россиянка рассказала, как пережила пытки со стороны супруга и в тот же день лишилась его. NEWS.ru рассказывает историю вдовы.

«Жилистый и нос орлиный»

Кристина стала одной из шести героинь испытания в шоу «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ. Медиумы должны были найти среди пяти женщин черную вдову — ту, которая похоронила четырех мужей.

Героинь расположили за столом с фотографиями покойников, некогда женатых на одной и той же женщине. Эзотерик Анжела Гома не смогла угадать, кто из героинь была замужем за этими мужчинами, но якобы смогла расшифровать судьбу участницы-статиста.

«Мертвый мужчина. Ты спала с ним в одной постели. Красивый, высокий, жилистый, нос орлиный. <...> Лежишь на полу скрюченная. Он сверху смотрит. Пытка. Какой [ужас]», — сказала Гома, остановившись около женщины по имени Кристина.

«У тебя святая жена, отправь ее нам»

Кристина призналась в ходе испытания, что 12 лет назад пережила длительные пытки от рук своего супруга. Женщина рассказала, что поначалу мужчина боготворил ее и «носил на руках». Но в итоге связался с запрещенными веществами и под действием наркотиков едва не расправился с возлюбленной.

«Сказал, что вышел на балкон и на облаке к нему пришел Николай Угодник и сказал: „У тебя святая жена, а ты дьявол. Отправь ее нам“. И он распял меня вот так и отправлял семь часов на небо», — поделилась Кристина.

Женщина поначалу пыталась убедить мужа, что тот совершает глупость, но он был одержим. Наркотики лишили его критики в отношении своих действий.

«Он жег меня, он губы мне сжег уксусом, он окурки об меня тушил. Много чего делал, ломал ребра. На крючках я висела. Раньше такие были стальные крючки на дверях висели. И вот на эти он привязал мне руки ремнями солдатскими», — рассказала женщина.

«Не могу больше мучиться»

Истерзанная супруга практически молила мужа, чтобы он убил ее, поскольку она уже не могла терпеть эти издевательства.

«Он пошел за ножом, вот такой большой принес. Я просто молилась и говорила: „Пожалуйста! Ну, одним ударом — и все, я не могу больше мучиться“. Он срезал ремни и стал по мне ходить», — делится Кристина.

Женщину спасло чудо. В квартире появился знакомый ее мужа. Он увидел происходящее, сразу же схватился за нож и приготовился к обороне.

«Началась у них потасовка. Этот с ножом и этот с ножом. Кто-то из них должен был... Не бывает такого, что они все сложили ножи. И вот этот Леша убил моего мужа», — говорит Кристина.

