Мэр с охотничьим карабином хотел прострелить пах школьнику? Дело из ХМАО

В ХМАО близится к завершению расследование дела против бывшего главы поселка. По версии следствия, он покушался на жизнь 15-летнего умственно отсталого школьника. Мать мальчика заявила, что мужчина хотел прострелить пах ее сыну. NEWS.ru рассказывает, как развивалась история конца 2024 года.

Мэр с охотничьим ружьем

В ночь на 27 декабря 2024 года глава одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе Сергей Грубцов явился в дом местной жительницы Анастасии с охотничьим карабином «Тигр» в руках. По версии следствия, мужчина выстрелил сначала в крышу, а после в окно.

Зашел в дом, где его встретила хозяйка дома Анастасия Трофимова (имя изменено) и местный техник. Обоим было приказано лечь на пол. После Грубцов выгнал техника из дома, а Анастасии велел оставаться на полу.

Целью Грубцова был сын Анастасии — 15-летний Юра (имена детей изменены). Предполагается, что именно с ним 12-летняя родственница мэра Варя имела интимную близость и снимала происходящее на камеру, рассказывает журнал «Пост-».

Умственно отсталый школьник в пубертате

Как рассказывает мать Юры, смартфон ее сына с откровенными видео и фотографиями случайно оказался в руках у его друзей. Те, по версии следствия, сначала отправили медиафайлы себе, а затем разослали ближайшему кругу друзей. Оттуда записи разошлись по различным чатам и группам.

Кадры дошли до школьной администрации, где обучались оба подростка. В итоге матерей Юры и Вари вызвали к завучу на разговор.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывшие одноклассники делились с журналистами слухами, будто мальчик Юра и ранее приставал к сверстницам с интимными предложениями. Ученик имел отставание в умственном развитии. Из-за этого он обучался по спецпрограмме. Не получив авторитета среди сверстников, Юра начал общаться с детьми из классов младше, пишет «Пост-». Так он и познакомился с Варей. При этом публично подросток и девочка пытались не афишировать свою дружбу перед взрослыми, говорят одноклассники.

«Она спокойная, тихая. Начали общаться — и закрутилось. Я видела, в школе они там типа сюсюкались друг с другом. А когда кто-то [из взрослых] подходил к ним, они просто отходили друг от друга. Не хотели, чтобы кто-то видел. Она постоянно к нему ходила и у нее постоянно йогурт был с собой», — рассказала журналистам одна из одноклассниц Вари.

Как рассказала школьница, на одном из файлов девочка как раз поливала себя тем самым питьевым йогуртом. Фото и видео она отправляла Юре в мессенджер. Всего в Сеть утекло порядка 50 подобных кадров с несовершеннолетней.

«Заберите ружья»

Когда фото и видео распространялись среди сельчан, мэр был на рыбалке. Мать Вари рассказала, что успела добраться до отдела полиции и умоляла изъять у мужчины ружье.

«Она не знала, как сказать Сергею. В полиции она просила, умоляла: „Он с ружьями, заберите ружья“. Но сказали, оснований нет — они у него по документам», — рассказала журналистам родственница.

Мать Юры тоже опешила и срочно приехала на велосипеде домой с работы. Она не знала, что сын встречался с родственницей мэра и та приходила к ним в гости, когда ее не было дома.

Предполагается, что несколько дней Сергей пил, изолировался от друзей и под воздействием алкоголя решился на самосуд, поскольку Юрий и его друзья, которые распространили видео, не достигли возраста уголовной ответственности. Тогда мэр направился к дому Анастасии.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отстреливался

Как рассказала Анастасия, в день нападения Юра был в том же доме, а не на школьном чаепитии, как она сказала Грубцову. Он прятался за стиральной машиной на кухне.

«Он хотел выстрелить ему в яйца. Я ничего не понимаю в оружии, но мне объяснили, какое у него имеется — даже скорая бы не успела приехать. Грубцов же сказал на суде, что хотел покончить с собой после нападения», — говорит Трофимова.

Грубцов некоторое время ждал возвращения подростка. Не дождавшись, он ушел, но вскоре вернулся. Когда прибывший на место участковый попытался остановить чиновника, тот, согласно материалам дела, открыл огонь. После он палил и по наряду полиции. Сопротивление длилось около получаса.

Анастасия с сыном покинули поселок, получив государственную защиту. Сейчас женщина работает продавцом в алкомаркете в другом поселении.

Грубцову вменяют семь статей: угрозу убийством, незаконное проникновение в жилище, хулиганство с применением оружия и сопротивлением власти, насилие в отношении представителя власти, незаконное лишение свободы, приготовление к преступлению и покушение на убийство.

Пока Грубцов находился в СИЗО, его родственница была переведена на домашнее обучение. Недавно мужчину перевели под домашний арест.

