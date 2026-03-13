Напаивал и делал, что хотел: черный дровосек насиловал падчерицу с 7 лет

Напаивал и делал, что хотел: черный дровосек насиловал падчерицу с 7 лет Житель Кузбасса насиловал падчерицу на протяжении девяти лет

Под Кемерово задержали педофила, который на протяжении многих лет насиловал падчерицу. Девочка не могла рассказать о происходящем даже в то время, пока мамин муж был в тюрьме. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Дело против отчима

О начале уголовного разбирательства сообщили в местном Следственном комитете. Девочку, по версии следствия, насиловали в одном из поселений Ижморского района. Известно, что подозреваемому на сегодняшний день 38 лет. Предполагается, что имела место как вагинальная пенетрация, так и другие действия сексуального характера.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу 38-летнему жителю Ижморского муниципального округа предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. „б“ ч. ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — рассказали в СКР.

Насиловал с 2017 года

В пресс-службе судов Кузбасса рассказали, что разбирательство ведется по эпизодам за период с 2017 по 2026 год. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По версии следствия, в период с 2017 по 2026 год обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей. 10 марта 2026 года гражданин А. был задержан в порядке ст. 91–92 УПК РФ, 11 марта 2026 года ему предъявлено обвинение. Рассмотрев представленные материалы, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе Фемиды.

Сел за вырубку леса

Издание «Регнум» уточняет, что мужчина впервые совершил противоправные действия, когда жертве было всего семь лет. Вскоре после этого обвиняемого осудили за незаконную вырубку леса и отправили в колонию.

Однако после его освобождения насилие над девочкой возобновилось. Мужчина напоил ее, изнасиловал, а затем стал совершать противоправные действия на регулярной основе. Преступления продолжались вплоть до его задержания. По инкриминируемым статьям подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ

Тиран в рясе: священник девять лет насиловал супругу и бил детей

«Меня использовали как дырку»: педофилка вышла замуж за зэка

Убийца педофила получил ножом в живот: новое дело с участием Санкина

«Вы визжали как свиньи»: женщина вышла замуж за зэка и лишилась здоровья

Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева