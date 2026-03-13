Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:44

Напаивал и делал, что хотел: черный дровосек насиловал падчерицу с 7 лет

Житель Кузбасса насиловал падчерицу на протяжении девяти лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Под Кемерово задержали педофила, который на протяжении многих лет насиловал падчерицу. Девочка не могла рассказать о происходящем даже в то время, пока мамин муж был в тюрьме. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Дело против отчима

О начале уголовного разбирательства сообщили в местном Следственном комитете. Девочку, по версии следствия, насиловали в одном из поселений Ижморского района. Известно, что подозреваемому на сегодняшний день 38 лет. Предполагается, что имела место как вагинальная пенетрация, так и другие действия сексуального характера.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу 38-летнему жителю Ижморского муниципального округа предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. „б“ ч. ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)», — рассказали в СКР.

Насиловал с 2017 года

В пресс-службе судов Кузбасса рассказали, что разбирательство ведется по эпизодам за период с 2017 по 2026 год. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По версии следствия, в период с 2017 по 2026 год обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей. 10 марта 2026 года гражданин А. был задержан в порядке ст. 91–92 УПК РФ, 11 марта 2026 года ему предъявлено обвинение. Рассмотрев представленные материалы, выслушав доводы сторон и мнение прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе Фемиды.

Сел за вырубку леса

Издание «Регнум» уточняет, что мужчина впервые совершил противоправные действия, когда жертве было всего семь лет. Вскоре после этого обвиняемого осудили за незаконную вырубку леса и отправили в колонию.

Однако после его освобождения насилие над девочкой возобновилось. Мужчина напоил ее, изнасиловал, а затем стал совершать противоправные действия на регулярной основе. Преступления продолжались вплоть до его задержания. По инкриминируемым статьям подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ

Тиран в рясе: священник девять лет насиловал супругу и бил детей

«Меня использовали как дырку»: педофилка вышла замуж за зэка

Убийца педофила получил ножом в живот: новое дело с участием Санкина

«Вы визжали как свиньи»: женщина вышла замуж за зэка и лишилась здоровья

Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева

изнасилования
происшествия
криминал
уголовные дела
педофилы
педофилия
Кемеровская область
Кузбасс
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Алаудинов двумя словами охарактеризовал «миссию» Пугачевой на эстраде в РФ
В одной из областей России запретили грузовики ради сохранности асфальта
Лавров указал на нарастающую напряженность в мире из-за ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.