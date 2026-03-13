Изуродовал и утопил в болоте: отчим первоклассника пытается скостить срок

Отчим и мать убитого Данила Трехлебова из Калининградской области спустя год отказываются признавать вину в убийстве. Тело ребенка нашли в болоте, а перед этим родители подняли на уши полгорода. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Искали 1,5 тыс. человек

Поиски семилетнего Данила Трехлебова начались в городе Черняховске 3 февраля 2025 года. Его мама обратилась в полицию с сообщением о пропаже сына. Она рассказала, что мальчик ушел из дома после ссоры с родителями.

«О безвестном исчезновении ребенка утром 3 февраля 2025 года в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, накануне около 21:00 мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся», — сообщили в СКР.

Мать и отчим рассказали, что в ответ на шалость ребенка пригрозили отдать его в детский дом. Мальчик испугался и вечером сбежал из дома.

Сначала ребенка искали полицейские, но потом к поискам подключились и местные жители. Более полутора тысяч человек вышли на поиски пропавшего мальчика. В чате поиска состояло 9 тыс. человек.

Но на утро 4 февраля поиски прекратили. Следователи более детально допросили 42-летнего отчима Данила Сергея. Выяснилось, что мальчика нет в живых еще с 2 февраля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не делал зарядку

Управление СКР по Калининградской области рассказало, что отчим мальчика на допросе признался: вечером 1 февраля он избил ребенка за отказ заниматься физкультурой.

«Я несколько раз заходил в комнату, просил его каждый раз. Надо было, чтоб он зарядку делал. В очередной раз я посмотрел и схватил мальчика», — сказал он во время проверки показаний на месте преступления.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Утром 2 февраля, обнаружив, что ребенок мертв, отчим утопил его тело в болоте. Мать мальчика он убедил заявить в полицию о пропаже ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что побоям подвергался и другой ребенок — падчерица. Мать тоже периодически страдала от того, что муж поднимал на нее руку.

Тело Данила было упаковано в мусорный пакет и изуродовано. Полицейским пришлось убеждать местных жителей покинуть место, где был найден труп ребенка, убеждая, что родителей погибшего не привезут на следственные мероприятия. Подозреваемого называли «шлюхой» и «проклятым гадом».

Соседка-пенсионерка в разговоре с журналистами подтверждала, что в семье часто были ссоры с побоями.

«Никогда у них тихо-мирно не было. Они живут тут года четыре. Пока его не привела, все нормально было. Как он появился, постоянные скандалы, драки. Он и ее избивал. Конфликты каждый день были. Сосед над ними все бегал туда, их разнимал. И полицию сколько раз вызывали. Но пока приедут, он сбегает из дома, а она: „Ничего не было“. Постоянно за него заступалась», — рассказывала женщина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Не ломал, а сильно дернул»

Отчим мальчика заявил, что не согласен с обвинением в умышленном убийстве и утверждает, что пытался помочь ребенку. Он также отрицает, что систематически бил детей. По его словам, перелом руки у падчерицы произошел случайно.

«Я пытался оказать ему помощь. И побои детей не носили системного характера. У меня не было умысла сломать руку падчерице. Я не заводил конечность ей за спину, просто резко дернул», — утверждал отчим.

Мать детей тоже отказалась признать вину, сообщает «Страна Калининград». На последнем заседании суда обвиняемые просили удалить журналистов из зала. Они объяснили это тем, что СМИ искажают информацию, из‑за чего им поступают угрозы. Судья отклонил это ходатайство. Следующее слушание судебного дела назначено на 16 марта.

