В Геленджике полиция поймала «диванного террориста» В Геленджике полиция поймала автора призывов к терактам

В Геленджике сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который публиковал в мессенджерах призывы к террористической деятельности и оправдывал атаки на российских военнослужащих, рассказали ТАСС в УФСБ по Краснодарскому краю. Мужчина скрывался под вымышленным именем.

Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — добавил источник.

Следствие полагает, что задержанный активно использовал групповые чаты для пропаганды терроризма и открытого одобрения действий украинского режима. Сейчас в отношении фигуранта проводятся необходимые процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее полиция поймала москвича, который распространял в Сети пропаганду терроризма и призывал сограждан к экстремистской деятельности. Его постами заинтересовались оперативники ФСБ. Совместно со следователями СК они установили личность мужчины и задержали. В ходе обыска были изъяты электронные носители и другие вещественные доказательства.