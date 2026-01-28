Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Россиянин призывал к терроризму и поплатился

СК задержал жителя Москвы за экстремистские посты в мессенджере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уголовное дело за призыв к терроризму возбудили в отношении жителя Москвы, сообщили в СКР. В декабре 2023 года он разместил в мессенджере материалы, содержащие пропаганду терроризма и призывы к экстремистской деятельности на территории России.

Постами заинтересовали оперативники ФСБ. Совместно со следователями СК они установили личность мужчину и задержали. В ходе обыска были изъяты электронные носители и другие вещественные доказательства.

До этого сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в Сети. По данным спецслужб, публикации мужчины содержали прямую пропаганду и поддержку идеологии насилия. Он является уроженцем одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения.

Ранее Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. По данной статье (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

