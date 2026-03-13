Спасатели в Звенигороде продолжают искать пропавшего ребенка

Операция по поиску третьего ребенка, пропавшего в подмосковном Звенигороде 7 марта, будет продолжена, рассказал начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Пряхин, передает ТАСС. Тела двух других детей были обнаружены 11 и 13 марта.

На оперативном совещании принято решение продолжать работы, — сказал он.

Пряхин рассказал, что на третий день поисковых работ спасателям и волонтерам пришлось сменить тактику действий в связи с начавшимся ледоставом — образованием сплошного ледяного покрова.

Тем временем появилась информация, что власти Одинцовского округа оказывают всю необходимую помощь семьям детей, которые провалились под лед в Звенигороде. Особое внимание уделяется психологической поддержке родственников.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет ушли гулять в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река, и перестали выходить на связь. Позднее на берегу обнаружили головной убор одного из пропавших. Еще через некоторое время водолазы нашли одного из мальчиков в 800 м от места падения с края ледяного покрова реки.