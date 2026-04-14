Пенсионерка из Петербурга продала четыре квартиры по «схеме Долиной»

Пенсионерка-врач распродала четыре квартиры в Петербурге за 31 млн рублей и теперь пытается отсудить их обратно через суд, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что женщина действовала по схеме, которая ранее стала известна благодаря делу певицы Ларисы Долиной.

Как сказано в публикации, несмотря на продажу, в одной из квартир пенсионерка продолжает жить до сих пор — ключи новой владелице она так и не передала. Та в свою очередь реализовала прежнее жилье, чтобы приобрести квартиру ближе к клинике, где лечится ее мать, больная раком.

Другим покупателям пожилая женщина объясняла спешку со сделками скорым отъездом к родственникам в Эстонию. Формальности были соблюдены: перед продажей врач посетила психиатра, а каждый договор заверили у нотариуса.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала ее, а затем попыталась оспорить сделку по так называемой схеме Долиной. Покупательница жилья осталась законной владелицей недвижимости.