14 апреля 2026 в 10:14

Пенсионерка из Петербурга продала четыре квартиры по «схеме Долиной»

Baza: пенсионерка из Петербурга продала четыре квартиры и хочет отсудить их

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пенсионерка-врач распродала четыре квартиры в Петербурге за 31 млн рублей и теперь пытается отсудить их обратно через суд, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что женщина действовала по схеме, которая ранее стала известна благодаря делу певицы Ларисы Долиной.

Как сказано в публикации, несмотря на продажу, в одной из квартир пенсионерка продолжает жить до сих пор — ключи новой владелице она так и не передала. Та в свою очередь реализовала прежнее жилье, чтобы приобрести квартиру ближе к клинике, где лечится ее мать, больная раком.

Другим покупателям пожилая женщина объясняла спешку со сделками скорым отъездом к родственникам в Эстонию. Формальности были соблюдены: перед продажей врач посетила психиатра, а каждый договор заверили у нотариуса.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве отказался возвращать квартиру пенсионерке, которая продала ее, а затем попыталась оспорить сделку по так называемой схеме Долиной. Покупательница жилья осталась законной владелицей недвижимости.

ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто, сколько населенных пунктов освободила армия РФ с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

