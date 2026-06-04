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04 июня 2026 в 12:58

Киберэксперт дала советы, как поговорить с детьми о мошенничестве

Киберэксперт Белова: детям нужно приводить ситуации с разбором схем мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детям необходимо на примерах объяснять, как работают схемы мошенников, рассказала RT киберэксперт Наталья Белова. Она отметила, что также важно выстроить доверительные отношения.

С детьми разговор о том, как могут выманивать средства или доступ к аккаунтам, часто либо откладывают, либо сводят к коротким запретам вроде «никуда не заходи» и «никому ничего не говори». В итоге ребенок не понимает, в каких именно случаях его пытаются обмануть. Например, он не отличает обычное сообщение от просьбы назвать код из СМС, перейти по ссылке или отправить перевод, «потому что друг попросил», — рассказала Белова.

Киберэксперт подчеркнула, что сейчас злоумышленники используют психологическое давление, а не технические уловки. По ее словам, детям важно объяснить, что нужно остановиться, если появляется срочность, психологическое давление или требование немедленно что-то сделать.

Ранее специалист по поведенческой экономике Антон Суворов рассказал, что мошенники часто добиваются успеха не из-за технических уловок, а благодаря умению воздействовать на эмоции человека. Он отметил одну из главных ошибок — принимать решения под давлением и считать себя защищенным от обмана.

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