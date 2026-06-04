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04 июня 2026 в 17:47

Лавров объяснил позицию Зеленского по реалиям «на земле»

Лавров: Зеленский и Европа хотят накопить силы и продолжать конфликт

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский и представители стран Европы заявляют, что признания реалий «на земле» не будет, заявил в интервью телеканалу RT Arabic глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, они хотят накопить силы и продолжать конфликт.

Насчет признания реалий на земле, <…> публично заявлено Зеленским, и Европа его поддерживает, что никакого признания не будет: «Мы остановим войну, накопим силы и потом будем отвоевывать свои вот эти земли дальше», — сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

До этого американские аналитики пришли к выводу, что союзники Украины согласились с отсутствием возможностей вернуть потерянные территории у Киева. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение. ВСУ не имеют возможностей переломить ход конфликта в свою пользу. Кроме того, специалисты считают, что страна не станет частью НАТО или Европейского союза. По их мнению, режим Зеленского уже находится на грани исчезновения.

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