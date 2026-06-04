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04 июня 2026 в 18:22

Критик Шпагин объяснил антироссийскую позицию актрисы Барбары Брыльской

Кинокритик Шпагин: в Польше всегда недолюбливали Россию, Брыльска не исключение

Барбара Брыльска Барбара Брыльска Фото: Natalya Loginova/Russian Look
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Актриса Барбара Брыльска никогда не была сторонницей России, так как жила в Польше, где это не было принято, сказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он добавил, что и в 1970–1980-х годах Брыльска не любила нашу страну, но не демонстрировала негатива.

Это Польша, они всегда были настроены против России. Советский турист всегда мог получить в польском баре люлей, если поведет себя как-то не так. Брыльска тоже всегда была настроена скептически к нашей стране и большевизму, — сказал Шпагин.

Критик добавил, что в 1970-х и 1980-х годах, когда актриса снималась в СССР и не было сильно напряженных международных отношений, поляки и жители Прибалтики относились к русским как к оккупантам, просто это меньше проявлялось.

5 июня актриса Барбара Брыльска празднует 85-летний юбилей. Она получила известность, снявшись в польском эротическом фильме «Анатомия любви». В СССР она была известна по фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где сыграла учительницу Надю. За эту роль она получила Госпремию СССР в размере 5 тыс. рублей. В последние годы Брыльска делала много антироссийских высказываний.

Ранее народная артистка РФ Алена Яковлева, отметившая 2 июня 65-летний юбилей, рассказала NEWS.ru, что больше не собирается замуж, так как не видит в этом смысла. По ее словам, в ее возрасте супругам уже приходится лечить друг друга «на старости лет».

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