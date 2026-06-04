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04 июня 2026 в 18:35

Кинокритик раскрыл, почему Брыльска согласилась сниматься в «Иронии судьбы»

Критик Шпагин: во время съемок «Иронии судьбы» Брыльска зарабатывала фарцовкой

Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма «Ирония судьбы» Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемках фильма «Ирония судьбы» Фото: РИА Новости
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Актриса Барбара Брыльска во время съемок фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» много занималась фарцовкой и хорошо заработала, сказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он добавил, что уже в те годы она была известной актрисой и ее пригласили как большую звезду.

Когда Брыльска снималась в «Иронии судьбы», она ездила туда-обратно из Польши в СССР и фарцевала — продавала здесь дефицитные польские вещи и неплохо обогатилась, — сказал Шпагин.

Критик добавил, что уже на тот момент Брыльска была большой звездой. Она снялась в нашумевшем польском эротическом фильме «Анатомия любви». После «Иронии судьбы» Брыльскую также звали сниматься в СССР, чем она пользовалась.

5 июня актриса Барбара Брыльска празднует 85-летний юбилей. За роль Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» она получила Госпремию в размере 5 тыс. рублей.

Ранее кинокритик Александр Шпагин сказал, что Брыльска никогда не была сторонницей России, так как жила в Польше. Он добавил, что и в 70-х годах Брыльска не любила страну, но не демонстрировала негатива.

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