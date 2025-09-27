Убийцы советских фильмов или новое кино? Все о ремейках, зачем их снимают

В Сети появились первые кадры проекта «Невероятные приключения Шурика», который выйдет на канале ТНТ в новогоднюю ночь. Эта картина создавалась по мотивам советского фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Зачем снимают ремейки старых кинолент и как к этому относятся в киноиндустрии — в материале NEWS.ru.

На какие советские фильмы снимали ремейки

Ремейки на советские комедии начали снимать еще в начале двухтысячных. Проект, который назывался «Кавказская пленница 2», получил рейтинг 1.2 из 10 на IMDb.

Режиссер Максим Воронков обещал оригинальную трактовку классического сюжета. В итоге фильм, который впервые показали в рамках Московского кинофестиваля, почти один в один повторяет оригинал. Единственное отличие ремейка — несмешные и очень пошлые шутки. В прокате фильм собрал всего лишь $100 тысяч из потраченных $2 млн.

Кадр из фильма «Кавказская пленница 2» Фото: «DreamTeam»

В 2022-м вышла «Самоирония судьбы» (рейтинг на IMDb 4.1 из 10). Она не повторяла полностью киношедевр режиссера Эльдара Рязанова. Продюсеры создали «винегрет» из нескольких фильмов: «Иронии судьбы», «Игры в кальмара», «Один дома» и других. «Это точно не для зануд! Это для тех, кто способен веселиться и воспринимать все с иронией», — такие отзывы оставляли зрители в Сети.

Поклонники «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова раскритиковали ремейк. «Это и близко не ремейк известного фильма! Дичь масштаба „очень страшного кино“ и „самый лучший фильм“ на тему советского кино. Местами, конечно, юмор попадает в цель, но в целом это на любителя»,

В 2023-м решили поэкспериментировать с классикой режиссера Аркадия Гайдая, и «Иван Васильевич меняет профессию» превратился в «Иван Васильевич меняет все» (рейтинг 4.4 из 10 на IMDb). По сюжету инженер-фрилансер Шурик с помощью своей машины времени пытается вернуть домой царя Ивана Грозного, но VPN барахлит. Царь решает изменить все.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все» Фото: PREMIER

Оценки зрителей были неоднозначные. «Очень плохо, когда опыта и вкуса нет, а надо отбить бабки. Новая версия — оплаченная похабщина какая-то», — писали в комментариях.

Другие предпочли не сравнивать ремейк с оригиналом. «Не слушайте тех, кто пишет, что это пошлость и испорченная классика. Это новодел, и он имеет право на существование в том виде, в каком его сняли», — писали в Сети.

Кинодеятели не раз экранизировали роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». В советском фильме 1969 года в роли Родиона Раскольникова снялся актер Георгий Тараторкин. В 2024-м на онлайн-платформах вышел сериал режиссера Владимира Мирзоева по тому же произведению Достоевского. Создатель проекта перенес героев в XXI век, но сохранил сюжетную линию. Главного героя сыграл Иван Янковский.

Отзывы на сериал были противоречивыми. «Достоевского вы здесь можете не ждать, это наша фривольная интерпретация и паразитирование на великой классике», «Работы Мирзоева — это всегда рефлексия, это уход от общества вглубь себя и поиски ответов на самые сокровенные вопросы», — писали в рецензиях.

В 2026-м выйдет фильм «Невероятные приключения Шурика». В фильме будет микс из «Операции Ы», «Служебного романа», «Дьявол носит Prada» и других современных западных фильмов.

В Сеть просочились кадры, где Ляйсан Утяшева в образе Людмилы Прокофьевны, отчитывает Павла Волю, исполняющего роль Новосельцева.

Постер к фильму «Невероятные приключения Шурика» Фото: ТНТ

В комментариях под постом писали: «Это шутка такая? Очередная карикатура на шедевры. Похоже, это надо только Лясе и Паше, а не зрителю», «То есть все настолько плохо, что даже сценарий нормальный придумать не могут, а об актеришках даже не знаешь, что сказать».

Сейчас идет работа над новой экранизацией сказки «Морозко». Первый фильм режиссера Александра Роу вышел в 1964 году. Главную героиню Настеньку сыграла Наталья Седых. Сейчас режиссером ремейка выступит Эдуард Бордуков. По его словам, в киноленте будут сочетаться архетипы русского фольклора и ярких фэнтези-сцен. В этой версии Настенька и Марфушка — лучшие подруги, которые противостоят злой мачехе. Их сыграли Мария Канунникова и Виктория Серикова. Проект выйдет в 2026 году.

Нужны ли ремейки советских фильмов

Эксперты считают, что сейчас достаточно злободневных тем, на которые можно и нужно снимать комедии. Режиссер, владелица независимой кинокомпании «Северное сияние» Марина Ефремова высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что от дефицита идей страдают люди, которые находятся у руля, распределяют бюджеты, дают команды по запуску проектов. Они не обращают внимание на молодых талантливых сценаристов с оригинальными идеями, предположила она.

«Эта такая тусовка из своих, в которую никого нового не пускают. Они страдают от отсутствия идей и берут за основу советскую классику. Она сама по себе хорошо распиарена. И на этом пиаре можно выезжать, собирая рейтинги. В советских фильмах была душевность, у наших людей есть тяга к ностальгии. Сейчас же все снимают по шаблону, технично. Все в конечном итоге превращается в обыкновенный распил бюджета», — считает режиссер.

Кадр из фильма «Небриллиантовая рука» Фото: PREMIER

По мнению Ефремовой, не нужно адаптировать классику для молодежи, лучше смотреть старые фильмы всей семьей. «Наши кинодеятели придумывают себе оправдание. Молодому поколению нужны свои герои и современные истории, которые им понятны», — считает режиссер.

Кинокритик Давид Шнейдеров отрицательно относится к ремейкам советских фильмов. Он считает, что за все это время не было снято ни одного приличного. Эксперт недоумевает, почему не могут написать сценарии с новыми сюжетами.

«Создатели ремейков советской классики думают, что родители расскажут свои детям, какие были замечательные фильмы. Дети, послушав родителей, пойдут в кино на ремейки, потому что новое поколение испытывает больше доверия к современному кинематографу. Посмотрят они эти бездарные творения, это разрушит доверие к советскому киноискусству и испортит вкус у молодого поколения. Они не будут потом смотреть советскую классику даже по телевизору», — сказал кинокритик.

Шнейдеров считает, что просто бесполезно бороться с созданием ремейков из-за «порочной системы финансирования». «Пока она существует, люди будут получать от государства деньги, снимать плохое кино, осваивать бюджет», — сказал кинокритик.

