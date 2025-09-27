Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:00

Убийцы советских фильмов или новое кино? Все о ремейках, зачем их снимают

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все» Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все» Фото: PREMIER

В Сети появились первые кадры проекта «Невероятные приключения Шурика», который выйдет на канале ТНТ в новогоднюю ночь. Эта картина создавалась по мотивам советского фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Зачем снимают ремейки старых кинолент и как к этому относятся в киноиндустрии — в материале NEWS.ru.

На какие советские фильмы снимали ремейки

Ремейки на советские комедии начали снимать еще в начале двухтысячных. Проект, который назывался «Кавказская пленница 2», получил рейтинг 1.2 из 10 на IMDb.

Режиссер Максим Воронков обещал оригинальную трактовку классического сюжета. В итоге фильм, который впервые показали в рамках Московского кинофестиваля, почти один в один повторяет оригинал. Единственное отличие ремейка — несмешные и очень пошлые шутки. В прокате фильм собрал всего лишь $100 тысяч из потраченных $2 млн.

Кадр из фильма «Кавказская пленница 2» Кадр из фильма «Кавказская пленница 2» Фото: «DreamTeam»

В 2022-м вышла «Самоирония судьбы» (рейтинг на IMDb 4.1 из 10). Она не повторяла полностью киношедевр режиссера Эльдара Рязанова. Продюсеры создали «винегрет» из нескольких фильмов: «Иронии судьбы», «Игры в кальмара», «Один дома» и других. «Это точно не для зануд! Это для тех, кто способен веселиться и воспринимать все с иронией», — такие отзывы оставляли зрители в Сети.

Поклонники «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова раскритиковали ремейк. «Это и близко не ремейк известного фильма! Дичь масштаба „очень страшного кино“ и „самый лучший фильм“ на тему советского кино. Местами, конечно, юмор попадает в цель, но в целом это на любителя»,

В 2023-м решили поэкспериментировать с классикой режиссера Аркадия Гайдая, и «Иван Васильевич меняет профессию» превратился в «Иван Васильевич меняет все» (рейтинг 4.4 из 10 на IMDb). По сюжету инженер-фрилансер Шурик с помощью своей машины времени пытается вернуть домой царя Ивана Грозного, но VPN барахлит. Царь решает изменить все.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все» Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все» Фото: PREMIER

Оценки зрителей были неоднозначные. «Очень плохо, когда опыта и вкуса нет, а надо отбить бабки. Новая версия — оплаченная похабщина какая-то», — писали в комментариях.

Другие предпочли не сравнивать ремейк с оригиналом. «Не слушайте тех, кто пишет, что это пошлость и испорченная классика. Это новодел, и он имеет право на существование в том виде, в каком его сняли», — писали в Сети.

Кинодеятели не раз экранизировали роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». В советском фильме 1969 года в роли Родиона Раскольникова снялся актер Георгий Тараторкин. В 2024-м на онлайн-платформах вышел сериал режиссера Владимира Мирзоева по тому же произведению Достоевского. Создатель проекта перенес героев в XXI век, но сохранил сюжетную линию. Главного героя сыграл Иван Янковский.

Отзывы на сериал были противоречивыми. «Достоевского вы здесь можете не ждать, это наша фривольная интерпретация и паразитирование на великой классике», «Работы Мирзоева — это всегда рефлексия, это уход от общества вглубь себя и поиски ответов на самые сокровенные вопросы», — писали в рецензиях.

В 2026-м выйдет фильм «Невероятные приключения Шурика». В фильме будет микс из «Операции Ы», «Служебного романа», «Дьявол носит Prada» и других современных западных фильмов.

В Сеть просочились кадры, где Ляйсан Утяшева в образе Людмилы Прокофьевны, отчитывает Павла Волю, исполняющего роль Новосельцева.

Постер к фильму «Невероятные приключения Шурика» Постер к фильму «Невероятные приключения Шурика» Фото: ТНТ

В комментариях под постом писали: «Это шутка такая? Очередная карикатура на шедевры. Похоже, это надо только Лясе и Паше, а не зрителю», «То есть все настолько плохо, что даже сценарий нормальный придумать не могут, а об актеришках даже не знаешь, что сказать».

Сейчас идет работа над новой экранизацией сказки «Морозко». Первый фильм режиссера Александра Роу вышел в 1964 году. Главную героиню Настеньку сыграла Наталья Седых. Сейчас режиссером ремейка выступит Эдуард Бордуков. По его словам, в киноленте будут сочетаться архетипы русского фольклора и ярких фэнтези-сцен. В этой версии Настенька и Марфушка — лучшие подруги, которые противостоят злой мачехе. Их сыграли Мария Канунникова и Виктория Серикова. Проект выйдет в 2026 году.

Нужны ли ремейки советских фильмов

Эксперты считают, что сейчас достаточно злободневных тем, на которые можно и нужно снимать комедии. Режиссер, владелица независимой кинокомпании «Северное сияние» Марина Ефремова высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что от дефицита идей страдают люди, которые находятся у руля, распределяют бюджеты, дают команды по запуску проектов. Они не обращают внимание на молодых талантливых сценаристов с оригинальными идеями, предположила она.

«Эта такая тусовка из своих, в которую никого нового не пускают. Они страдают от отсутствия идей и берут за основу советскую классику. Она сама по себе хорошо распиарена. И на этом пиаре можно выезжать, собирая рейтинги. В советских фильмах была душевность, у наших людей есть тяга к ностальгии. Сейчас же все снимают по шаблону, технично. Все в конечном итоге превращается в обыкновенный распил бюджета», — считает режиссер.

Кадр из фильма «Небриллиантовая рука» Кадр из фильма «Небриллиантовая рука» Фото: PREMIER

По мнению Ефремовой, не нужно адаптировать классику для молодежи, лучше смотреть старые фильмы всей семьей. «Наши кинодеятели придумывают себе оправдание. Молодому поколению нужны свои герои и современные истории, которые им понятны», — считает режиссер.

Кинокритик Давид Шнейдеров отрицательно относится к ремейкам советских фильмов. Он считает, что за все это время не было снято ни одного приличного. Эксперт недоумевает, почему не могут написать сценарии с новыми сюжетами.

«Создатели ремейков советской классики думают, что родители расскажут свои детям, какие были замечательные фильмы. Дети, послушав родителей, пойдут в кино на ремейки, потому что новое поколение испытывает больше доверия к современному кинематографу. Посмотрят они эти бездарные творения, это разрушит доверие к советскому киноискусству и испортит вкус у молодого поколения. Они не будут потом смотреть советскую классику даже по телевизору», — сказал кинокритик.

Шнейдеров считает, что просто бесполезно бороться с созданием ремейков из-за «порочной системы финансирования». «Пока она существует, люди будут получать от государства деньги, снимать плохое кино, осваивать бюджет», — сказал кинокритик.

