SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Воронеже SHOT: беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже и повредил несколько квартир

Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА один из дронов врезался в многоэтажный дом в северной части Воронежа. По версии канала, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир в этом здании. Минобороны РФ и местные власти эту ситуацию не комментировали.

По сообщениям SHOT, еще один беспилотник упал на частный жилой дом в другом районе города, он прилетел со стороны реки Волги. По информации канала, суммарно с начала атаки прогремело более 30 взрывов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Воронежем прогремело не менее 20 мощных взрывов, которые слышали жители разных районов города. По информации источника, российская ПВО сбивает украинские БПЛА. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого стало известно, что российские вооруженные силы начали получать сверхтвердые патроны IGLA 100, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Представители Ростеха сообщили, что дробь этих патронов способна легко пробивать двигатели, блоки управления, провода, пропеллеры и другие прочные элементы дронов.