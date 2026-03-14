14 марта 2026 в 12:15

Раскрыто количество госпитализированных после ДТП на Калужском шоссе

После ДТП на Калужском шоссе в Москве госпитализировали пять человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять человек увезли в больницу после ДТП с участием автобуса, микроавтобуса и двух легковушек на Калужском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения. Отмечается, что еще трем пострадавшим оказали помощь на месте.

Пятеро взрослых госпитализированы в московские больницы, им оказывают всю необходимую медпомощь. Троим врачи оказали помощь на месте, детям госпитализация не потребовалась, — сказано в сообщении.

Изначально сообщалось о семи пострадавших в этом ДТП, позже их количество выросло до девяти. В микроавтобусе находились мигранты, а в экскурсионном автобусе — дети. Предварительно установлено, что микроавтобус Volkswagen перевозил граждан Киргизии. Они направлялись на работу.

До этого в Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля ВАЗ-2109. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте до приезда медиков, а двое детей получили травмы.

ДТП
Москва
аварии
пострадавшие
