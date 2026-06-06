Скандально известного блогера Хилми оставили в тюрьме

Осужденный блогер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) не смог добиться условно-досрочного освобождения, сообщается в его Telegram-канале. Волжский городской суд счел, что цели исправления осужденного на данный момент не достигнуты и оснований для освобождения нет.

В конце 2023 года суд Москвы приговорил Хилми к трем годам лишения свободы по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. На этапе следствия он находился под подпиской о невыезде.

В 2023 году Хилми устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой в ходе конфликта, вследствие чего между оппонентами возникла перепалка. Блогер получил штраф.

Ранее националист Владислав Поздняков опубликовал письмо блогера. В нем утверждается, что Хилми изнасиловали другие заключенные в колонии под Волгоградом и над ним продолжают издеваться. При этом молодой человек отмечает, что надеется выйти живым из колонии.