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01 августа 2026 в 10:08

Счета трех компаний блогера Влада Бумаги временно заблокировали

Блогер Влад Бумага A4 Блогер Влад Бумага A4 Фото: Пелагия Тихонова /РИА Новости
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Налоговые органы России временно заблокировали счета трех компаний, среди учредителей которых есть блогер Владислав Бумага (Влад А4), сообщает РИА Новости. У двух из этих компаний накопилась налоговая задолженность, превышающая 3,4 млн рублей.

По имеющейся информации, Бумага входит в число учредителей в нескольких фирмах, в числе которых 25% компании «А4 Кидс Кузьминки», которая занимается организацией отдыха и развлечений, «А4 Магазин» с долей 39% и «Дпицца северо-восток» с 5%. С декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая вынесла семь решений о заморозке операций по счетам этих бизнесов.

В случае с «А4 Кидс Кузьминки» счета заблокировали из-за того, что налоговый орган принял решение о взыскании долга, а сумма налога превышает 2,29 млн рублей. Аналогичная причина послужила основанием для блокировки счетов «А4 Магазин», долг этой фирмы по единому налоговому счету превышает 1,1 млн рублей. Счета компании «Дпицца северо-восток» заблокировали из-за того, что вовремя не была подана налоговая декларация.

Ранее стало известно, что Владу А4 не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4». Суд встал на его сторону в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

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