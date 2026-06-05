Аршавин объяснил, почему перестал общаться с Владом А4 Певец Аршавин объяснил, что друг его юности Влад А4 сам прекратил общение с ним

Певец Максим Аршавин рассказал в интервью NEWS.ru, что блогер Влад А4 (настоящее имя Влад Бумага) сам прекратил с ним общение. В юности Аршавин и Бумага учились в одной группе Минского кулинарного колледжа и были друзьями. Когда Влад стал много зарабатывать, он порвал все прежние связи, сказал Аршавин.

Я бы не назвал это звездной болезнью. Скорее, растерянность. Плюс большие деньги, которые свалились очень быстро после их тотального отсутствия. Чтобы вы понимали, мы с Владом [в голодные студенческие годы] один салат на двоих покупали. Нам было реально жрать нечего. Я брал деньги у моей мамы, чтобы Влад мог на метро ездить, — рассказал собеседник.

Он добавил, что общие друзья из Минска сегодня осуждают Влада. По их мнению, ему не следовало обрезать ниточки, связывавшие его с городом юности и студенческими друзьями.

Многие из наших минских знакомых говорят, что Влад повел себя неправильно. Мог хотя бы иногда общаться [с прежними друзьями]. Но не заставлять же его?! В юности мне было очень больно от потери самого близкого друга, затем эмоции улеглись, — признался Аршавин.

Он добавил, что, пытался поздравить бывшего друга с отцовством — в мае 2024 года, когда у Бумаги родилась дочь. Однако Влад к этому времени сменил номер телефона. Пришлось позвонить его менеджерам, те обещали передать поздравления, сообщил Максим. Обратного звонка от А4 не последовало, заключил он. Сегодня, 5 июня, Владу Бумаге исполняется 30 лет.

Ранее стало известно, что Владу А4 не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4». Суд встал на сторону автора контента в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

Также стало известно, что у блогера образовалась задолженность перед бюджетом в размере 2 млн рублей. В случае неуплаты долга ему грозят финансовые санкции в виде штрафов и пеней, а также возможная блокировка банковских счетов.