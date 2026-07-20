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20 июля 2026 в 02:17

«Нищая катастрофа»: Трамп высказался о Великобритании

Трамп назвал Великобританию нищей катастрофой и призвал добывать нефть

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети назвал Великобританию «бедной страной-катастрофой». Изменить ситуацию может разработка нефтяных месторождений в Северном море, считает он.

По словам американского лидера, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм планирует начать добычу нефти. Президент США также раскритиковал решение Лондона закупать энергоресурсы у Норвегии. Он считает эту политику «нелепой».

Ранее американский лидер похвалил нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма, который планирует полностью открыть Северное море для добычи нефти. Трамп считает, что запасы могут обеспечить страну ресурсами на сотни лет и сделать ее одной из богатейших в мире.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что ограничение США доступа к нефтяным резервам приведет к росту спроса на сырье. По его словам, это можно расценивать как позитивный сигнал для России.

Кроме того, Трамп заявил, выступая перед сторонниками в Пенсильвании, что доходы США от реализации миллионов баррелей венесуэльской нефти уже более чем в 28 раз превысили расходы на военную операцию в этой стране. Он напомнил, что Вашингтон закончил конфликт с Каракасом за 48 минут.

США
Великобритания
Дональд Трамп
нефть
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