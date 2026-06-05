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05 июня 2026 в 12:32

Друг Влада А4 раскрыл, как привел его к славе блогера

Друг Влада А4 Аршавин рассказал, как преподал ему первые уроки блогинга

Влад А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) Влад А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певец Максим Аршавин вспомнил в интервью NEWS.ru, как более 10 лет назад обучал Влада А4 (настоящее имя — Владислав Бумага) снимать видеоролики. Они жили в Минске, вместе учились в местном кулинарном колледже и, по словам Аршавина, были близкими друзьями.

Влад был моим одногруппником. Мы подружились. Я к тому времени уже вел свой канал на YouTube, на него было подписано более 20 тыс. человек. Это считалось успехом… Влад с интересом наблюдал. В какой-то момент ему тоже захотелось снимать. Я помогал, подсказывал. Самые первые свои ролики Влад снимал в квартире моих родителей, на фоне стены с рисунками и надписью «Влад А4», — рассказал Аршавин.

Он добавил, что обучал приятеля программам для монтажа и работе с фото. По его мнению, Влад оказался хорошим учеником — трудолюбивым и упорным. Эти качества помогли ему прийти к успеху, считает собеседник.

Любознательность и упорство [помогли Владу стать звездой соцсетей]. Он обучался маркетингу, программам, учился пользоваться камерой. Много читал, изучал… Число подписчиков росло как на дрожжах, чуть ли не по 100 тыс. человек в день, — отметил Максим.

После того как Влад стал знаменитым и переехал в Москву, общение с ним прекратилось, признался Аршавин. Он добавил, что «ссоры не было, просто жизнь развела». Сегодня Владу А4 исполняется 30 лет. Он женат на блогере и певице Юлии Годуновой, у пары есть дочь.

Ранее стало известно, что Бумаге не придется выплачивать 7,5 млн рублей по делу о правах на бренд «А4». Суд встал на сторону автора контента в споре с компанией ООО «СП Райтс Сервисез».

При этом у блогера образовалась задолженность перед бюджетом в размере 2 млн рублей. В случае неуплаты долга ему грозят финансовые санкции в виде штрафов и пеней, а также возможная блокировка банковских счетов.

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