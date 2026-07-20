Wildberries объявил о первых выплатах пострадавшим

Компания Wildberries начала первые выплаты семьям погибших и сотрудникам, получившим тяжелые травмы в результате атаки БПЛА ВСУ на логистические центры, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале. По ее словам, деньги уже начали поступать.

Налет дронов произошел в ночь на субботу, 18 июля, а незадолго до этого над территорией кружил, предположительно, разведывательный беспилотник. Многие работники Wildberries спасались от атаки ВСУ в соседнем лесу.

Ранее Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников компании после атаки на логистические объекты маркетплейса получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей. Ким уточнила, что Wildberries также прорабатывает объемы финансовой поддержки для продавцов и другие меры помощи.

До этого в компании рассказали, что пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries продолжают работать в штатном режиме после атак на объекты компании в Тамбовской и Московской областях. В пресс-службе уточнили, что текущие и новые заказы обрабатываются в обычном режиме, а выдача товаров в пунктах выдачи продолжается без сбоев.