В Иране назвали условие открытия Ормуза Fars: Ормузский пролив будет закрыт до прекращения ударов США по Ирану

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят удары по территории Исламской Республики, пишет агентство Fars, ссылаясь на источник. По его словам, пока враждебные действия со стороны США будут продолжаться, разрешения на проход судов выдаваться не будут.

До этого представители властей Омана сообщили европейским чиновникам, что возврат к режиму судоходства, существовавшему до начала военных действий, они считают невозможным. Кроме того, Оман рассматривает возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп оказался в сложной ситуации, столкнувшись с нехваткой эффективных решений для разрешения конфликта с Ираном. Глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормуза и отказ от ядерных амбиций США обещали сотни миллиардов долларов инвестиций, однако для Ирана денег оказалось недостаточно.