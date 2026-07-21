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21 июля 2026 в 16:02

Терапевт объяснила, почему стоит добавить рыбу в рацион

Терапевт Ватагина: рыба в рационе помогает нормализовать анализы крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Рыба в рационе за счет содержания полезных веществ способна нормализовать анализы крови, поделилась врач-терапевт Юлия Ватагина. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что часто проблемы возникают из-за избытка триглицеридов. Скумбрия в таких случаях поможет затормозить их выработку и ускорить их распад.

Врач отметила, что повышение С-реактивного белка проходит бессимптомно, ускоряя износ сосудов и снижая иммунитет. По ее словам, в такой ситуации стоит добавить в рацион сельдь, которая богата витамином D.

Третьим фактором риска является гомоцистеин. При высоком уровне возникают риски инсульта, предупредила терапевт. Специалист обратила внимание, что для нормализации показателя нужно есть скумбрию.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова порекомендовала тщательно изучать состав при покупке готовой еды. По ее словам, яркие надписи на упаковке часто являются лишь рекламными уловками и не должны быть решающим фактором при выборе продукта.

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