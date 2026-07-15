Нутрициолог рассказала, как правильно выбирать готовую еду

При выборе готовой еды следует внимательно изучать состав, напомнила в беседе с «Авторадио» нутрициолог Юлия Шарапова. Она призвала не обращать внимания на красивые надписи на упаковке, поскольку нередко это лишь маркетинговые уловки.

Все надписи «Правильное питание», «Фитнес», «Натуральный», «Белковый» — это зачастую маркетинговые ходы. Переворачиваем упаковку и читаем состав. По правилам количество ингредиентов идет по уменьшению. Если мы берем курицу с гарниром, то мы смотрим, чтобы на первом месте было куриное мясо, потом крупа гречневая и уже дальше какие-то там соусы. Также в составе готовых блюд должно быть минимум соли, минимум сахара, а лучше вообще без этого. И вообще мы смотрим на термическую обработку. Чем менее обработана пища, тем она лучше, — высказалась Шарапова.

Ранее клинический нутрициолог Алена Вавилова заявила, что избыток продуктов с сахаром, выпечки и быстрых углеводов грозит отеками летом. Специалист подчеркнула, что они увеличивают запасы гликогена, а также удерживают лишнюю воду в организме.