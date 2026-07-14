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14 июля 2026 в 15:51

Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом

Нутрициолог Вавилова: избыток сахара грозит отеками летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Избыток продуктов с сахаром, выпечки и быстрых углеводов грозит отеками летом, предупредила клинический нутрициолог Алена Вавилова. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что они увеличивают запасы гликогена, а также удерживают лишнюю воду в организме.

Нутрициолог посоветовала сократить количество соленых закусок, фастфуда, готовых соусов, сладостей и сладких напитков. По ее словам, уже через несколько дней можно будет увидеть эффект. Основа меню летом тем временем должна быть простой и натуральной. Стоит включить в рацион овощи, зелень, рыбу, яйца, крупы и нежирное мясо.

Ранее фармацевт Линкольн Кардосо заявил, что некоторые продукты способны изменять метаболизм и эффективность лекарственных препаратов. Он призвал соблюдать временной интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние негативно влияют на усвоение антибактериальных средств.

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