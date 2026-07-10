Фармацевт назвал шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств

Некоторые продукты способны изменять метаболизм, всасывание и эффективность лекарственных препаратов, предупредил в беседе с изданием Terra фармацевт Линкольн Кардосо. Специалист выделил шесть критических комбинаций.

Кардосо настоятельно призвал соблюдать временной интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние негативно влияют на усвоение антибактериальных средств. Он также акцентировал внимание на том, что кофе не рекомендуется употреблять одновременно со стимулирующими и противотревожными препаратами.

Помимо этого, специалист отметил несовместимость темно-зеленых овощей и антикоагулянтов. Кроме того, Кардосо посоветовал избегать совместного потребления грейпфрутового сока с медикаментами, предназначенными для снижения артериального давления и уровня холестерина. В целом продукты с высоким содержанием жиров несовместимы с лекарствами, как и алкогольные напитки, добавил специалист.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. Он отметил, что полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.