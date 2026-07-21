Неизвестный снаряд поразил танкер у берегов Омана

Танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел в восьми морских милях к северо-востоку от Лимаха в Ормузском проливе.

В UKMTO уточнили, что получили несколько сообщений от экипажа танкера о поражении судна неизвестным снарядом. Других подробностей не приводилось.

Ранее КСИР объявил о двух нефтяных танкерах, которые подорвались на минах в том же районе после попытки пройти по заминированному маршруту. Инцидент произошел, по данным Tasnim, в южной части пролива. В заявлении КСИР говорится, что танкеры с нефтью «американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту».

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.

Также Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.