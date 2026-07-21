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21 июля 2026 в 13:15

Онищенко назвал стремительно «молодеющие» болезни

Онищенко: диабет второго типа и деменцию все чаще выявляют у молодых россиян

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Диабет второго типа, а также деменцию и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, которые передает РИА Новости, диабет раньше часто ассоциировался с людьми старше 40 лет, но сейчас этот возраст снижается.

Нейродегенеративные заболевания тоже молодеют — это болезнь Альцгеймера, деменция, они раньше были у очень пожилых людей. Сегодня деменция диагностируется пациентам моложе 50 лет, — отметил Онищенко.

Он добавил, что у молодежи стали гораздо чаще диагностировать снижение плотности костной ткани, когда кости становятся хрупкими. Заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как остеохондроз и артрит, также стали характерными для людей более молодого возраста, резюмировал эпидемиолог.

Ранее Онищенко призвал ответственно относиться к прививкам. Он подчеркнул, что привитость населения является фундаментом биологической безопасности государства, поскольку только массовая иммунизация позволяет ликвидировать особо опасные инфекции, уносившие миллионы жизней.

Общество
Геннадий Онищенко
заболевания
деменция
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