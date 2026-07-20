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20 июля 2026 в 16:16

«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации

Онищенко призвал ответственно относиться к прививкам

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Академик РАН Геннадий Онищенко призвал ответственно относиться к прививкам. В беседе с NEWS.ru он отметил, что привитость населения является фундаментом биологической безопасности государства, поскольку только массовая иммунизация позволяет ликвидировать особо опасные инфекции, уносившие миллионы жизней.

Что такое привитость населения? Это фундамент биологической безопасности страны. Мы бы никогда не ликвидировали такие опасные инфекции, как оспа, если бы не делали против нее прививки. Миллионы людей умирали бы. Корь, полиомиелит. Сейчас нет инвалидов, которых в мое время было много после перенесенного заболевания. Эту тему подхватили спецслужбы. В 1990-е годы, когда Россия стала открытой, USAID проводило целые программы. Было такое объединение «Родительское собрание», там исповедовали очень грамотно и эффективно программы, что вакцинация — это вред, зомбирование, онкология и так далее, — сказал Онищенко.

Он добавил, что воспиталось целое поколение матерей, которые, будучи сами защищенными, отказывались защищать новорожденных. По словам академика, сейчас работает двойной негативный механизм: с одной стороны, люди не видят вокруг больных и не понимают, зачем им делать прививку, а с другой — идут целенаправленные попытки убедить граждан, что отечественные препараты недостаточно качественны или вызывают осложнения.

Воспиталось целое поколение молодых мам. Я говорил им: «Вот вы имеете все прививки, потому что вас привили в младенчестве. И, будучи защищенной, не даете своего ребенка вакцинировать. Вы же его убить можете». Но это мало действовало на людей, потому что они уже были «заряжены». Поэтому работает и первая часть — никто не болеет, тогда зачем прививаться, — и вторая часть, которая целенаправленно делается, чтобы подорвать биологическую безопасность. Мы говорим, что люди болеют, государство такое-сякое, вакцины недостаточно или она с осложнениями. Но самое главное — это подрыв безопасности государства, — заключил Онищенко.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. По его словам, препарат создается индивидуально для конкретного человека.

Здоровье
Россия
прививки
Геннадий Онищенко
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Д. Бугров
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