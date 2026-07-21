Россиянам ответили, как правильно пить воду летом и сохранять свежесть лица Разработчик Фомина посоветовала пить летом по 100 мл воды каждые два часа

Для сохранения свежести лица летом рекомендуется пить по 100 мл воды каждые два часа, заявила NEWS.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина. По ее словам, обезвоживание вызывает отеки и придает коже серый оттенок.

Летом мы нередко сталкиваемся с обезвоживанием, которое моментально отражается на внешности. При нехватке жидкости организм всеми силами пытается удержать влагу «про запас». Ситуацию усугубляет расширение сосудов. Как результат — лимфостаз и отеки, поплывший овал лица, серая, безжизненная кожа. Тело также теряет электролиты, а это чревато проблемами с сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системами. Что делать? Как ни банально, но пить чистую воду. Часто и небольшими глотками. Два литра в день — условная норма. А вот завести стильную бутылку, которая всегда под рукой, и выпивать примерно по 100 мл каждые 1,5–2 часа — отличная привычка, — посоветовала Фомина.

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