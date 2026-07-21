Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:07

Россиянам ответили, как правильно пить воду летом и сохранять свежесть лица

Разработчик Фомина посоветовала пить летом по 100 мл воды каждые два часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для сохранения свежести лица летом рекомендуется пить по 100 мл воды каждые два часа, заявила NEWS.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина. По ее словам, обезвоживание вызывает отеки и придает коже серый оттенок.

Летом мы нередко сталкиваемся с обезвоживанием, которое моментально отражается на внешности. При нехватке жидкости организм всеми силами пытается удержать влагу «про запас». Ситуацию усугубляет расширение сосудов. Как результат — лимфостаз и отеки, поплывший овал лица, серая, безжизненная кожа. Тело также теряет электролиты, а это чревато проблемами с сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системами. Что делать? Как ни банально, но пить чистую воду. Часто и небольшими глотками. Два литра в день — условная норма. А вот завести стильную бутылку, которая всегда под рукой, и выпивать примерно по 100 мл каждые 1,5–2 часа — отличная привычка, — посоветовала Фомина.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что духота в квартире особенно опасна для людей с диабетом. По ее словам, пациенты с гипертонией также находятся в зоне риска.

Читайте также
Диетолог обозначил допустимую порцию голубики в день
Здоровье/красота
Диетолог обозначил допустимую порцию голубики в день
Россиянам перечислили лучшие продукты для профилактики глаукомы
Здоровье/красота
Россиянам перечислили лучшие продукты для профилактики глаукомы
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Здоровье/красота
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Риск под солнцем: какие бьюти-процедуры летом могут обернуться проблемами
Здоровье/красота
Риск под солнцем: какие бьюти-процедуры летом могут обернуться проблемами
Клематис цветет только сверху: простая хитрость для пышного куста с бутонами до земли
Общество
Клематис цветет только сверху: простая хитрость для пышного куста с бутонами до земли
Здоровье
красота
советы
лайфхаки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная проблема Германии и Британии при создании новой ракеты
Опрокинувшийся грузовик парализовал проезд на севере Москвы
Эффект объятий: почему многослойный текстиль помогает расслабиться
Убивший бизнесмена в баре киллер два года гулял на свободе
Близкая к Трампу активистка приехала в Киев
Голикова раскрыла статистику многодетных семей за пять лет
Россиян успокоили касаемо красных квитанций за ЖКУ
Поддубный рассказал, как жители Северодонецка встречали российскую армию
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.