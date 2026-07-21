Россиянам ответили, как правильно пить воду летом и сохранять свежесть лица

Для сохранения свежести лица летом рекомендуется пить по 100 мл воды каждые два часа, заявила NEWS.ru разработчик парфюмерно-косметической продукции «Арнест ЮниРусь» Анастасия Фомина. По ее словам, обезвоживание вызывает отеки и придает коже серый оттенок.
Летом мы нередко сталкиваемся с обезвоживанием, которое моментально отражается на внешности. При нехватке жидкости организм всеми силами пытается удержать влагу «про запас». Ситуацию усугубляет расширение сосудов. Как результат — лимфостаз и отеки, поплывший овал лица, серая, безжизненная кожа. Тело также теряет электролиты, а это чревато проблемами с сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системами. Что делать? Как ни банально, но пить чистую воду. Часто и небольшими глотками. Два литра в день — условная норма. А вот завести стильную бутылку, которая всегда под рукой, и выпивать примерно по 100 мл каждые 1,5–2 часа — отличная привычка, — посоветовала Фомина.
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