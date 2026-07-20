Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире Невролог Демьяновская: духота в квартире особенно опасна для больных диабетом

Духота в квартире может быть особенно опасна для людей, страдающих диабетом, заявила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» врач-невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, в зоне риска также находятся пациенты с гипертонией.

Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей. В жарком, душном помещении теплообмен не может работать в нормальном режиме: организм теряет много жидкости с потом, что может нарушить водно-электролитный баланс, а сосуды и сердце испытывают дополнительную нагрузку, — предупредила Демьяновская.

Она подчеркнула, что значительная потеря воды может привести к уменьшению объема плазмы крови, увеличивая риск тромбоэмболических осложнений. В то же время, по словам врача, расширение сосудов вызывает учащение сердцебиения и повышает вероятность нарушений сердечного ритма.

У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары. Организм испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, нарушение кровоснабжения головного мозга и образование тромбов, — заключила Демьяновская.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что россияне начали чаще падать в обмороки из-за переработок. По его словам, к этому могут привести стресс, духота или резкая смена положения.