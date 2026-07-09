Невролог объяснил, почему участились случаи обмороков

Россияне начали чаще падать в обмороки из-за переработок, рассказал LIFE.ru невролог Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что к этому могут привести стресс, духота или резкая смена положения.

Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьей. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия, — сказал Гайфутдинов.

Невролог подчеркнул, что к нейрогенным обморокам предрасположены люди со слабым тонусом симпатической нервной системы. По его словам, около 10% таких обмороков могут иметь серьезные последствия, включая летальный исход.

Ранее кардиолог Елена Малышева рассказала, что при инсульте, в отличие от обморока на жаре, возникают неврологические симптомы — в частности, у человека могут появиться онемение конечностей с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, проблемы с мимикой и движением. По ее словам, человек в таком опасном состоянии может говорить невнятно и вовсе не понимать речь окружающих.