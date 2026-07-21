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21 июля 2026 в 13:17

В Госдуму внесли доработанный законопроект о защите жертв сталкинга

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой направили на отзыв в правительство доработанный законопроект о защите граждан от навязчивого преследования (сталкинга), сообщает ТАСС. Профильный комитет вернул инициативу авторам после внесения в Госдуму в декабре 2025 года.

Законопроект определяет сталкинг как систематическую слежку, ожидание в местах повседневной жизни, попытки установить контакт через звонки, СМС, переписки или подарки через третьих лиц, а также использование персональных данных жертвы для заказа товаров и корреспонденции от ее имени. Согласно проекту, пострадавший может обратиться в суд за охранным ордером, который запрещает преследователю приближаться к жертве на определенное расстояние, посещать места ее пребывания и контактировать с ней любыми способами. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее руководитель адвокатского филиала Антон Ключко рассказал, что в случае сталкинга необходимо обратиться в полицию. Он отметил, что написать заявление необходимо, несмотря на частое бездействие правоохранительных органов.

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сталкинг
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