В Госдуму внесли доработанный законопроект о защите жертв сталкинга

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой направили на отзыв в правительство доработанный законопроект о защите граждан от навязчивого преследования (сталкинга), сообщает ТАСС. Профильный комитет вернул инициативу авторам после внесения в Госдуму в декабре 2025 года.

Законопроект определяет сталкинг как систематическую слежку, ожидание в местах повседневной жизни, попытки установить контакт через звонки, СМС, переписки или подарки через третьих лиц, а также использование персональных данных жертвы для заказа товаров и корреспонденции от ее имени. Согласно проекту, пострадавший может обратиться в суд за охранным ордером, который запрещает преследователю приближаться к жертве на определенное расстояние, посещать места ее пребывания и контактировать с ней любыми способами. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее руководитель адвокатского филиала Антон Ключко рассказал, что в случае сталкинга необходимо обратиться в полицию. Он отметил, что написать заявление необходимо, несмотря на частое бездействие правоохранительных органов.