Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 17:59

Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае

Турэксперт Ансталь посоветовала не оставлять чаевые в кафе и ресторанах Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Туристам не следует оставлять чаевые в кафе и ресторанах Китая, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, сотрудники заведения могут воспринять такой жест как намек на низкую зарплату.

В Китае достаточно строгие законы, поэтому есть возможность по незнанию получить крупный штраф и даже депортацию. Во-первых, это политический и религиозный запрет. Не обсуждайте политические вопросы, касающиеся Тайваня и Тибета. Никогда не критикуйте Коммунистическую партию КНР, даже в личных разговорах. В России достаточно часто практикуется оставление чаевых в кафе, ресторанах и такси — без разницы где. У китайцев это не принято. Это может расцениваться как оскорбление и намек на то, что сотрудникам мало платят, — предупредила Ансталь.

Она добавила, что в Китае строго запрещено снимать на фото- и видеокамеру военные, полицейские объекты и стратегические сооружения. По словам эксперта, туристам рекомендуется проявлять осторожность даже при обычной фотосъемке, чтобы случайно не зафиксировать что-то лишнее.

Как и везде, в Китае есть запреты, связанные с любыми наркотическими веществами. В этом вопросе у них очень строго — вплоть до смертной казни. Что касается культурных табу, мы все знаем, что в КНР едят палочками. И уже ни для кого не секрет, что вставлять их в чашку с рисом вертикально нельзя, потому что у них это связано с похоронами и воспринимается как предвестник смерти. По голове никого не трогаем, особенно детишек. Пальцами не тыкаем. Если вам хочется на кого-то показать, то нужно сделать это открытой ладонью, — добавила Ансталь.

По ее словам, при возникновении конфликта с местным жителем Китая важно быть готовым к тому, что он всегда останется правым. Турэксперт пояснила, что это культурная традиция китайцев, из-за которой лучше избегать столкновений.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что при выборе места для отпуска важно учитывать погодные условия в выбранный месяц. Она также посоветовала бронировать туры заранее, чтобы сэкономить.

Азия
Китай
туристы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал назвал реальную цель США при поставке ВСУ средств обнаружения БПЛА
Правящая партия Германии выберет нового лидера фракции
Врачи спасли россиянку с беременностью в рудиментарном роге матки
Российская армия ударила по цеху судоремонтного завода в порту Черноморска
Хакеры прорекламировали криптовалюту на взломанном аккаунте Ле Пен
Инфантино призвали уйти из ФИФА после скандальных решений на ЧМ-2026
«Отрыжка девяностых»: Милонов высказался о черных риелторах
ВС России нанесли сокрушительный удар по трем судам с грузами ВСУ
Стали известны дата и место похорон журналиста Бурлаки
В порту Николаева поразили судно с ценным грузом для ВСУ
«Я был очень расстроен»: бодибилдер о смерти Вадима do4a Иванова
Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей
Армия России атаковала объекты ВСУ в порту Одесса
ВСУ стерли критику экс-министра обороны после его отставки
Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае
Украинскую учительницу наказали за показ мультфильма на русском языке
Российские дроны обрушились на логистические центры ВСУ в Запорожье
Врач перечислила последствия ожирения
Истребители Су-34 уничтожили три пункта дислокации ВСУ
В Германии пожаловались на рекордный пивной спад
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.