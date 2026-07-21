Турэксперт ответила, чего стоит избегать во время отдыха в Китае Турэксперт Ансталь посоветовала не оставлять чаевые в кафе и ресторанах Китая

Туристам не следует оставлять чаевые в кафе и ресторанах Китая, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, сотрудники заведения могут воспринять такой жест как намек на низкую зарплату.

В Китае достаточно строгие законы, поэтому есть возможность по незнанию получить крупный штраф и даже депортацию. Во-первых, это политический и религиозный запрет. Не обсуждайте политические вопросы, касающиеся Тайваня и Тибета. Никогда не критикуйте Коммунистическую партию КНР, даже в личных разговорах. В России достаточно часто практикуется оставление чаевых в кафе, ресторанах и такси — без разницы где. У китайцев это не принято. Это может расцениваться как оскорбление и намек на то, что сотрудникам мало платят, — предупредила Ансталь.

Она добавила, что в Китае строго запрещено снимать на фото- и видеокамеру военные, полицейские объекты и стратегические сооружения. По словам эксперта, туристам рекомендуется проявлять осторожность даже при обычной фотосъемке, чтобы случайно не зафиксировать что-то лишнее.

Как и везде, в Китае есть запреты, связанные с любыми наркотическими веществами. В этом вопросе у них очень строго — вплоть до смертной казни. Что касается культурных табу, мы все знаем, что в КНР едят палочками. И уже ни для кого не секрет, что вставлять их в чашку с рисом вертикально нельзя, потому что у них это связано с похоронами и воспринимается как предвестник смерти. По голове никого не трогаем, особенно детишек. Пальцами не тыкаем. Если вам хочется на кого-то показать, то нужно сделать это открытой ладонью, — добавила Ансталь.

По ее словам, при возникновении конфликта с местным жителем Китая важно быть готовым к тому, что он всегда останется правым. Турэксперт пояснила, что это культурная традиция китайцев, из-за которой лучше избегать столкновений.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова заявила, что при выборе места для отпуска важно учитывать погодные условия в выбранный месяц. Она также посоветовала бронировать туры заранее, чтобы сэкономить.