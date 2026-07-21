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21 июля 2026 в 15:52

Путин возглавит делегацию России на саммите АТЭС в Китае

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин выступит в качестве главы делегации на саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Мероприятие состоится 18–19 ноября.

Саммит запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР, высокой оценке нами китайских подходов к наращиванию потенциала АТЭС по стимулированию прогресса и благосостояния, — уточнил посол.

По словам Бердыева, под председательством Китая пройдет 11 министерских конференций. КНР уже предложила инициативы, которые обеспечат «выстраивание в АТР зоны свободной торговли».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов.

Также представитель Кремля рассказал, что президент России встретился в Кремле с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. По его словам, регион требует внимания со стороны лидера страны.

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