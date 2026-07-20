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20 июля 2026 в 12:15

Путин встретился с Балицким в Кремле

Песков: Путин провел встречу с главой Запорожья Балицким

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, рассказал пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, регион требует внимание со стороны лидера страны. Запись конференс-колла опубликовали в канале Кремля в МАКСе.

Президент провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Регион особенный, живет и работает в особенных условиях. Конечно же, это требует внимания главы государства, — заявил Песков.

Он отметил, что запись мероприятия уже готовится к публикации. Остальные встречи, которые назначены у Путина на сегодня, будут носить непубличный характер.

Ранее Балицкий отметил беспрецедентные масштабы использования БПЛА украинской армией. По его словам, эффективных на 100% средств борьбы с дронами на сегодняшний день нет. Глава региона подметил, что Киев атакует энергетику, магазины, гражданские машины и социальную инфраструктуру. Такое заявление он сделал в ответ на гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева.

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Дмитрий Песков
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