«Беспрецедентные масштабы»: Балицкий высказался об атаках ВСУ Балицкий: ВСУ применяют беспилотники в беспрецедентных масштабах

ВСУ применяют беспилотники в беспрецедентных масштабах, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАКСе, комментируя гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Он отметил, что Киев бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре.

Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на 100%, в мире на сегодняшний день нет, — написал Балицкий.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. По его словам, дрон ВСУ атаковал служебную машину специалиста, вместе с ним скончался водитель.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева после гибели Яковлева. Дипломат призвала международные структуры четко осудить произошедшее.

Также сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. По данным Министерства обороны РФ, все дроны были самолетного типа.