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21 июля 2026 в 12:38

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с новым премьером Британии

Песков: контакты Путина с новым премьером Британии Бернэмом пока не планируются

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин пока не планирует контакты с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Нет, таких планов нет, — сказал Песков.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера окончательно закончилась. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому лейбористской партии на местных выборах.

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Энди Бернэм
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