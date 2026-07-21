Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушили

Пожар, который возник в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушен, сообщила пресс-служба RWB. В сообщении сказано, что специалисты начнут оценку последствий и состояния инфраструктуры.

Пожар в Электростали потушен. По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован. В настоящее время наша команда приступает к комплексной оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске спасли десятки людей во время атаки украинских дронов. Как рассказали местные власти, Павел и Андрей собрали группу и вывели ее в безопасное место.

До этого появилась информация, что продавцы, планировавшие поставки на склады «Котовск» и «Электросталь», могут перенаправить их на другие склады без штрафов. Перенос возможен на площадки «Рязань», «Воронеж», «Рязань: Тюшевское», «Тула», «Владимир: Воршинское», «Тверь», а также на склады для продуктов питания.