Велогонщик сломал ключицу после допинг-теста в два часа ночи Велогонщик Вингегор сломал ключицу на Tour de France после допинг-теста ночью

Датский велогонщик Йонас Вингегор сломал ключицу в ходе заезда на 15-м этапе Tour de France, передает Fox Sports. Перед этим в два часа ночи его разбудили, чтобы взять пробы для допинг-теста.

Отмечается, что к его сопернику из Словении Тадею Погачару за допинг-тестом пришли в пять часов утра. До подъема перед гонкой оставалось несколько часов. Словенский спортсмен назвал пробы бесчеловечными и допустил, что падение Вингегора связано с недосыпом.

Позднее стало известно, что ночные проверки были санкционированы судьей Парижа по требованию Международного агентства допинг-тестирования. Французское законодательство позволяет проводить подобные проверки, если имеются серьезные подозрения в нарушении антидопинговых правил и существует риск утраты доказательств. О каких-либо положительных результатах допинг-тестов у гонщиков не сообщалось.

Ранее пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщила, что победительницу Уимблдона чешскую теннисистку Маркетту Вондроушову дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Она отказалась проходить допинг-тесты в декабре 2025 года.