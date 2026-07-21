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21 июля 2026 в 21:03

Велогонщик сломал ключицу после допинг-теста в два часа ночи

Велогонщик Вингегор сломал ключицу на Tour de France после допинг-теста ночью

Йонас Вингегор Йонас Вингегор Фото: Peter De Voecht/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Датский велогонщик Йонас Вингегор сломал ключицу в ходе заезда на 15-м этапе Tour de France, передает Fox Sports. Перед этим в два часа ночи его разбудили, чтобы взять пробы для допинг-теста.

Отмечается, что к его сопернику из Словении Тадею Погачару за допинг-тестом пришли в пять часов утра. До подъема перед гонкой оставалось несколько часов. Словенский спортсмен назвал пробы бесчеловечными и допустил, что падение Вингегора связано с недосыпом.

Позднее стало известно, что ночные проверки были санкционированы судьей Парижа по требованию Международного агентства допинг-тестирования. Французское законодательство позволяет проводить подобные проверки, если имеются серьезные подозрения в нарушении антидопинговых правил и существует риск утраты доказательств. О каких-либо положительных результатах допинг-тестов у гонщиков не сообщалось.

Ранее пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщила, что победительницу Уимблдона чешскую теннисистку Маркетту Вондроушову дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Она отказалась проходить допинг-тесты в декабре 2025 года.

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